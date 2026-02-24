Gallardo se va de River: el jueves ante Banfield dirigirá su último partido

Luego de una serie de malos resultados, Marcelo Gallardo tomó la decisión de dejar de ser el técnico de River Plate. A través de un video difundido en las redes del club, se anunció que el jueves dirigirá su último partido, ante Banfield.

Luego de la derrota ante Vélez, Gallardo tomó la decisión de suspender la conferencia de prensa para poder pensar durante 24 horas su decisión. Habiendo transcurrido ese tiempo, tras la práctica de este lunes, el Muñeco se reunió con los dirigentes del club y les comunicó su decisión de dejar el cargo.

Ante este escenario, pasadas las 21 horas, las redes sociales de River publicaron un video en el que el propio Gallardo se dirigía a los hinchas del club para anunciar su salida.

https://twitter.com/RiverPlate/status/2026088224628564297

Pese a ser el técnico más exitoso en la historia del Millonario, la derrota ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto -justamente quien fuera el DT de Boca en la histórica final de la Copa Libertadores en 2018, que erigió al Muñeco como uno de los máximos ídolos de la institución- fue la gota que colmó el vaso y terminó de decantar su salida.

Desde su regreso a River en agosto del 2024, Gallardo dirigió 85 encuentros. Su saldo es de 35 victorias, 31 empates y 19 derrotas. En contraste con su primera etapa -donde cosechó 14 títulos, en su segundo ciclo no pudo gritar campeón.