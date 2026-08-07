Gabriel Katopodis visitó Tunuyán y se reunió con Emir Andraos y Martín Aveiro: ¿comienza el armado de Kicillof en el Valle de Uco?

En la mañana de este viernes 7 de agosto, el departamento de Tunuyán recibió una visita bastante inesperada, tratándose de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de provincia de Buenos Aires y con pasado como ministro de Obras Públicas de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández.

Este importante personaje de la política bonaerense llegó al Valle de Uco junto al diputado Martín Aveiro y se reunión con el intendente Emir Andraos, quien lo llevó a recorrer todas aquellas obras que tenían financiamiento nacional y terminaron siendo abandonadas cuando Javier Milei cortó las obras públicas en todo el territorio.

Y es que, varias de estas importantes obras para los vecinos fueron terminadas por la Municipalidad de Tunuyán, invirtiendo millones de pesos del presupuesto municipal en lo que antes había sido licitado como obras nacionales. Entre ellos el barrio Bordelongue y el Jardín Cerecitas, los cuales son el orgullo de la gestión de Andraos y, en el último, fue donde Katopodis se reunió con la prensa para dialogar sobre la realidad del país.