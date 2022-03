El actual jefe de estado de Chile, asumió en medio de muchas expectativas que piden una reorientación de las políticas públicas.

Finalmente, Boric con 36 años se convirtió en el presidente más joven de su país. El acto se desarrolló en el Congreso Nacional, frente al presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde. El ahora presidente se perfila para ser el responsables de orientar las políticas públicas de una manera distinta a la que predomina desde hace décadas.

https://twitter.com/gabrielboric/status/1502344512416321538

«Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí prometo», señaló Boric en la ceremonia, celebrada al mediodía en el Salón de Honor, en la que estuvieron presentes el mandatario saliente, Sebastián Piñera, los integrantes del futuro gabinete, el parlamento en pleno, mandatarios y autoridades de otros países, entre ellos Alberto Fernández, así como representantes de pueblos originarios y autoridades militares y eclesiásticas.

Sebastián Piñera, recibió los últimos honores de la guardia de Palacio en La Moneda, previo a la ceremonia de asunción de su sucesor, Gabril Boric, a quien le deseó «la mejor de las suertes» en su futuro Gobierno.

Presencia mendocina

Liliana Paponet es la única mendocina que aparece en la comitiva oficial de la Nación que asistió este viernes a la asunción del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. La diputada del Frente de Todos partió a las 7 junto a Alberto Fernández, ministros, legisladores y funcionarios.

En diálogo con UNO, Paponet explicó que la visita no implica un gesto ideológico. «Voy como parte de un frente político argentino. No por afinidad con ninguna fuerza política en particular. Y voy porque Mendoza tiene un vínculo histórico, cultural y comercial con la hermana República de Chile tal vez como ninguna otra provincia», se explayó.

Fuente :Uno