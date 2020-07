La vocación por la Sommellerie, es otra de las aristas que confluye en el mundo del vino. En este caso, Gabriel Aguilera Sommelier nos cuenta sobre su profesión y sus viajes alrededor del mundo.

Pasión por el vino , siempre una sonrisa y una gran vocación de servicio son las características que definen a Gabriel Aguilera mas conocido en Tunuyán como ¨Gaby¨.Comenzó su carrera en el mundo vitivinícola hace ya 12 años. Empezó brindando servicio como camarero, fue estudiando y perfeccionándose. Viajó por las capitales del mundo del vino, realizo vendimias y trabajó a la par de reconocidos personajes de la vitivinicultura y el mundo gourmet .Actualmente trabaja como Sommellier en Casa de Uco, un complejo exclusivo en Los Chacayes que incluye una bodega, hotel y restaurant.

El trabajo del Sommelier

Punto Uco conversó con Gabriel acerca de sus experiencia en el mundo del vino . «Es frecuente que las personas confundan al Sommelier con el Enólogo. Pero son dos cosas bien distintas. El Enólogo va a estar en la bodega definiendo y tomando acciones sobre lo que es la elaboración, trabaja dentro de la bodega ,en lo que sería la producción definiendo el estilo del vino. En cambio el Sommelier está fuera de la bodega. Su función es ofrecer, recomendar el vino. El área de servicio es nuestro lugar. Nos encargamos de comunicar el vino. Siempre la idea es conjugar el vino con la gastronomía. Maridando con platos u otros productos gourmet. También se encarga de de los cócteles , es el acompañamiento de las bebidas en general con la comida» explica Gaby .

Hablando sobre que fue lo que lo inspiró a ser Sommelier, nos cuenta. «Empecé a trabajar a los 20 años en gastronomía. En distintos locales y bares. Estaba como camarero en El Almacén, el restaurant del hotel Tunuyán, tenía que presentar los vinos con la comida y era bastante tímido. La gente me preguntaba que tomar y entonces comenzó a interesarme el tema. Me puse a estudiar para poder ofrecer mejor el vino¨.Comenzo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. En un curso de coctelería conoció a unos compañeros Sommelier y enseguida entendió que eso era lo que le gustaba hacer. ¨Dije esto es lo mío ¨.

Subiendo hacia la montaña

También trabajó en Vinotecas, «Ahí aprendí mucho sobre vinos ,pero me gusta más la adrenalina de los pedidos, de servir el vino en la mesa. Luego empecé a ir subiendo hacia la montaña. Trabajé en Monteviejo el restaurant de Clos de Los Siete. Hay pude hacer vendimia con Michelle Rolland en el 2014 y 2015 para Mariflor ¨ la bodega que tiene el famoso enólogo en Vista Flores. Y desde allí su carrera siguió creciendo.

Trabajó para SuperUco el interesante proyecto vitivinícola que tienen los hermanos Michelini en Los Chacayes . Ahí mismo formo parte de Tegui uno de los mejores 50 restaurantes del mundo. Tegui es el proyecto de Germán Martitegui aclamado en todo el mundo por su cocina y que tiene un local en Palermo, Buenos Aires . En marzo del 2017 y 2018 lo traslado a SuperUco

¨Matías Michelini y sus hermanos me invitaron a trabajar en el restaurant Tegui que se instalaba en su bodega solo por 40 días. Coincidiendo justo con la época de Vendimia acá en Mendoza. Una experiencia increíble. Trabajando 10 horas por día o mas, aprendiendo un montón sobre distintos protocolos .Un menú de once pasos , único. Servido a las seis de la tarde con la vista a la Cordillera y cada plato maridado con las variedades de vino que hacen en SuperUco. Ahí entendí que el maridaje uno lo puede hacer con un vino o un trago junto a un plato pero también lo hace el lugar donde uno come, ofrecer el vino ahí donde se hace cerca de la montaña, al lado de la bodega es maravilloso ¨ relata emocionado .

Recorriendo las capitales del vino

Viajo dos veces de vacaciones a Europa y recorrió las principales regiones vitivinícolas del mundo. Estuvo en Bélgica. ¨Ahí fui a visitar a un amigo, a hacer cerveza . Después recorrí Alemania la zona sur de Frankfurt que es un valle donde se cultiva Riesling, Gewürztramine, Pinot Noir. Toda esa ruta . Luego pase a Suiza, España y finalmente a Francia. Me encantó Francia . Estuve en Burdeos visitando ahí la cuna del vino, de la gastronomía, del queso. ¨ Lyon y Paris también fueron parte de sus destinos.

Hace un año y medio estuvo dos meses en Sudáfrica recorriendo bodegas y estudiando ingles en Ciudad del Cabo. Etiopía y Kenia también fueron parte del viaje. «En Kenia fui a trabajar para una ONG que ayuda a niños en situación de calle, a enseñar inglés y español. Done útiles, visité escuelas¨.



Presente en Los Chacayes

Actualmente sigue trabajando en la zona de Los Chacayes, pero en Casa de Uco que reabrió sus puertas después de la cuarentena para el turismo interno. Casa de Uco esta ubicada en la Ruta 92 camino al Manzano Histórico en el departamento de Tunuyán. Esta región obtuvo su Indicación Geográfica a fines de 2018. La identificación del ¨terroir¨ indica que ese lugar tiene características diferenciales que permiten elaborar vinos de alta calidad y particulares. Para determinar una IG todo un equipo de enólogos, agrónomos , inclusive geólogos analizan las áreas de cultivo y determinan sus condiciones para producir vinos

Los Chacayes esta situada en el cono aluvional del Arroyo Grande, que desciende desde la Cordillera Frontal. ¨Se formo en el desplazamiento d la Cordillera de los Andes y hay mucha piedra redonda, canto rodado muy bueno para la amplitud térmica y diversidad de suelos, que le da al vino esa nota característica ese tono calcáreo, le da mineralidad .¨

Las nuevas tendencias en elaboración de la región

Muchas bodegas de los alrededores de Mendoza y de la Zona Este de la provincia producen su vino emblemático , icónico en el Valle de Uco. Gualtallary, Los Chacayes y Paraje Altamira son los tres ¨terroirs¨ más buscados hoy en día para elaborar vinos de altura. Pero no solo el Malbec es la cepa elegida¨ Se están desarrollando muy bien en la zona el Pinot Noir, el Cabernet Franc , Chardonnay y Petit Verdot¨

Hablando sobre sus vinos preferidos Gabriel comenta, ¨más que una uva, a mi me gusta un estilo, se puede ver que se están haciendo vinos mas frutales, no tanto uso de barricas y el uso de huevos de concreto. La técnica de vinos Naranjo, donde se utiliza la maceración de las pieles de las uvas con el mosto, durante la vinificación para vinos blancos. Y las variedades como el Pinot Gris o también llamado Grillo que es una cepa italiana y garnacha. Hay que innovar, ofrecer todo el tiempo cosas nuevas» Nos comparte Gabriel que tiene entre sus planes, trabajar en Buenos Aires y seguir viajando por el mundo de la mano del vino.

Silvina Vanesa Vita Instagram: @vanevitta