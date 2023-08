Gabi Parigi en Tunuyán: “muchos deportistas después de la consagración entran en depresión”

La ex gimnasta del seleccionado nacional decidió cambiar el rumbo de su carrera tras 17 años de deporte, medallas y logros nacionales, incursionando en el mundo de las artes escénicas. Hoy recorre el país con su premiada obra “Consagrada”, recorrido que la trajo hasta el Valle de Uco.

Gabi Parigi a la par de Emir Andraos, presidente del HCD, estuvieron presentando la obra de teatro que se presentará este sábado 5 de agosto desde las 21 horas en el Auditorio Municipal de Tunuyán. Puesta en escena que fusiona el mundo del deporte, con el arte, la superación personal y la importancia de la salud mental.

En rueda de prensa, el candidato a intendente resaltó la importancia de tener a Gabi en el municipio. Ya que, Tunuyán se ha convertido en semillero de grandes deportistas y pueden necesitar conocer el testimonio de una mujer que llegó a grandes puestos en la gimnasia artística.

“Me parecía que la riqueza que tiene lo que plantea Gabi Parigi y todo lo que tiene para contar era muy importante para muchas instancias de la vida donde se ve la cultura del podio, donde se cree que todo sirve si ganas y nada sirve si perdés”, sentenció Emir.

Emir y Gabi // Foto: Federico Aloi-NDI

Por su parte, Gabi hizo mucho hincapié en la importancia que tiene la salud mental en los deportistas de alto rendimiento, pero que pese a eso no se le da el lugar que merece. “Hay algo un poco disociado, el ‘deporte es salud’ es una frase icónica. Pero yo quiero preguntarles a los deportistas de alto rendimiento ¿Cómo andan de salud mental y emocional? Esto desde un lugar constructivo, a ver vamos a ponerlo en las remeras, pero preocupémonos”, resaltó la intérprete.

Pero no solo eso, sino que se deja de lado el sufrimiento que hay en el camino hacia la consagración, porque podes llegar a lo más alto, pero si no estás bien acompañado o respaldado no lo aguantas. Sobre este camino Gabi dijo: “Yo tuve la suerte de tener una familia presente, pero hay muchos deportistas que después de la consagración no pueden salir de la depresión”

Sin querer spoilear, la hoy actriz aclaró que su obra es un trabajo que habla de muchas vivencias de los deportistas de élite y el sufrimiento que existe después de las victorias, los trofeos y las fotos encima de los podios. Adelantando que esta será una obra muy importante para un pueblo como Tunuyán, en el cual el deporte y el crecimiento de los deportistas es un eje principal.

Gabi en el auditorio // Foto: Federico Aloi-NDI

En la misma conferencia, la ex gimnasta fue agasajada por el municipio con una bolsa de presentes entregada por la señora María Aveiro, directora de deportes. Donde se le obsequió una remera de Viví Tunuyán, un set de Chaulatas y demás.

Además de que fue esperada con la presencia de los directores del elenco estable de teatro municipal y por los jóvenes tunuyaninos que brillan en el beach vóley mundial: Maciel Bueno, Bautista Amieva, Leandro Aveiro y Maia Najul. Quienes estuvieron presentes a lo largo de la charla y se animaron a preguntarle a Gabi sobre su historia.