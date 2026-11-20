El Hospital General Las Heras de Tupungato incorporó un nuevo equipo para la prevención y detección de lesiones en el cuello uterino, a partir de una donación realizada por la Fundación Fundavita.

La entrega se concretó este viernes por la mañana, durante un encuentro en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del nosocomio, con la participación del intendente Gustavo Aguilera, el director del hospital, Eduardo Hidalgo, y el director general de Fundavita, Diego Nazar, junto a integrantes de la fundación, trabajadores de la salud, representantes de INCA Fitness Club y funcionarios municipales.

Se trata de un videocolposcopio, un dispositivo que permite ampliar y visualizar en una pantalla el cuello uterino para identificar posibles lesiones y facilitar su evaluación por parte de los profesionales. Durante el encuentro, Hidalgo explicó que el hospital ya contaba con aparatología para realizar este tipo de estudios, pero que necesitaba enviar la información a otro centro para continuar con el proceso. Con la nueva incorporación, podrán observar las imágenes en tiempo real y agilizar la evaluación de las pacientes, mejorar el seguimiento y reducir los tiempos de espera. El equipamiento representa un avance para el abordaje preventivo del cáncer cervicouterino en el sistema público de salud.

La donación es resultado del trabajo conjunto que comenzó en octubre, cuando Fundavita llevó por primera vez su campaña “Movete por Ellas” fuera del área metropolitana y eligió a Tupungato como sede. La iniciativa, que contó con el apoyo de INCA Fitness Club, se realizó el sábado 17 de octubre junto a la tercera edición de la Caminata Rosa, con una convocatoria que superó las 200 personas y reunió a vecinos, instituciones, voluntarios y organizaciones. Lo recaudado fue destinado al Hospital General Las Heras para fortalecer su área oncológica y adquirir equipamiento e insumos. La jornada también permitió acercar actividades de concientización y prevención a la comunidad.

Durante la entrega, las autoridades realizaron un balance positivo de la articulación entre la fundación, el Municipio, INCA Fitness Club y el hospital, y destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas para ampliar el acceso a la salud. La incorporación del videocolposcopio permitirá fortalecer la atención ginecológica en Tupungato y acercar herramientas de diagnóstico a las mujeres del departamento, evitando que deban depender exclusivamente de otros centros sanitarios para avanzar con sus estudios.