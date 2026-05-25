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Funcionarios provinciales estuvieron en San Carlos para impulsar el ordenamiento territorial en el departamento

Con el foco puesto en el Valle de Uco y un alcance que se extiende a otros departamentos, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial avanza en el diseño de indicadores urbanos y herramientas digitales

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Planificación de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, lleva adelante un programa de asistencia técnica y metodológica para que los municipios consoliden herramientas modernas de ordenamiento territorial.

En esta etapa, los equipos provinciales realizaron un relevamiento en el departamento de San Carlos junto a referentes comunales y técnicos del Ente Mendoza Turismo (Emetur).

El objetivo central es definir una zonificación moderna que regule los usos del suelo y, al mismo tiempo, potencie el desarrollo productivo, urbano y turístico de manera equilibrada.

Esta herramienta estratégica busca dar respuestas concretas a los desafíos actuales del territorio: orientar el crecimiento urbano hacia áreas que ya cuentan con infraestructura y servicios, evitar el avance desordenado sobre las zonas productivas y proteger el paisaje rural.

De este modo, se busca promover actividades clave para la región como el agroturismo, el turismo rural y la vitivinicultura, vinculando los planes locales con corredores de relevancia regional como la Ciudad del Vino.

Planificación con visión turística

Una de las principales innovaciones de este proceso es el trabajo articulado con el director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, Marcelo Reynoso, para integrar las variables de ordenamiento territorial con las estrategias turísticas de cada región.

Al respecto, Reynoso señaló que delimitar estas áreas “permite regular el uso del suelo de manera inteligente para preservar el paisaje, evitar el crecimiento residencial desordenado sobre entornos naturales y dotar de previsibilidad a las inversiones del sector bajo criterios de sostenibilidad de largo plazo”.

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