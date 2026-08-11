Funcionarios de Educación defendieron la creación del fondo para financiar viviendas para docentes

Las comisiones de Cultura y Educación y de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados analizaron una modificación a la Ley N.º 9545, que creó el Fondo Escolar Permanente, con el objetivo de ampliar tanto las fuentes de financiamiento como los destinos de los recursos.

Durante el plenario, funcionarios del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas explicaron los alcances de la iniciativa, que incorpora una herramienta vinculada al acceso a la vivienda para docentes.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Daniela García, explicó que uno de los cambios previstos consiste en sumar al Fondo los recursos obtenidos a través de subastas de bienes que ya no tienen utilidad para el Estado, entre ellos vehículos y chatarra.

“Las modificaciones que hacemos al Fondo Escolar Permanente es introducir otro tipo de subasta que pueda tener cualquier tipo de cosas que son residuo del Estado”, señaló la funcionaria.

Según explicó, esos fondos continuarán teniendo como destino la infraestructura escolar. Sin embargo, el proyecto incorpora una segunda alternativa: que el Fondo pueda utilizarse como garantía en operatorias destinadas a facilitar el acceso de los docentes a terrenos.

La propuesta apunta principalmente a docentes titulares, quienes luego podrían acceder a créditos para avanzar con la construcción de sus viviendas. García vinculó esta iniciativa con una demanda histórica del sector y recordó planteos de Domingo Faustino Sarmiento sobre la necesidad de que los educadores contaran con condiciones habitacionales adecuadas.

La funcionaria también explicó que el Fondo Escolar Permanente tiene una trayectoria de varias décadas, aunque la Ley 9545, que permitió ponerlo en funcionamiento, tiene alrededor de dos años. La decisión de modificar ahora sus objetivos responde, según sostuvo, a un nuevo escenario presupuestario.

“Al tener esa composición ya saldada, es necesario ver dónde existe esa necesidad y modificar ese Fondo para que pueda ser reutilizado ante esa necesidad”, afirmó.

Durante el debate legislativo también surgió la posibilidad de extender las herramientas habitacionales al personal no docente. La propuesta tuvo una recepción favorable en el plenario y desde el Ejecutivo esperan que avance su tratamiento en la Legislatura.