Fuga turística: la salida de argentinos creció casi 11% y la llegada de extranjeros volvió a caer

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que durante octubre se profundizó la brecha entre el turismo receptivo y emisivo, con una baja en el ingreso de visitantes no residentes y un fuerte incremento en la salida de argentinos al exterior. Según los datos oficiales, el ingreso de turistas cayó 5,9%, mientras que las salidas aumentaron 10,8% en la comparación interanual.

En total, ingresaron al país 679.200 visitantes no residentes, de los cuales 389.800 fueron turistas y 289.500 excursionistas. Del total de turistas extranjeros, el 61,9% llegó desde países limítrofes, principalmente Brasil (23,1%) y Uruguay (15,1%). Las vías de acceso más utilizadas fueron la vía aérea (51,5%), la vía terrestre (37%) y la vía fluvial/marítima (11,5%).

Cae la llegada de turistas a la Argentina.

Por otro lado, las salidas del país alcanzaron a 1.228.900 visitantes residentes, de los cuales 725.000 fueron argentinos y 503.900 excursionistas. El 65,9% del turismo emisivo se dirigió a países limítrofes, con Brasil (22,1%) y Chile (19,3%) como principales destinos. La vía aérea volvió a ser la más utilizada (54,2%), seguida por la vía terrestre (38,2%) y la fluvial/marítima (7,7%).

Como resultado de estas variaciones, octubre cerró con un saldo negativo de 549.700 visitantes internacionales, producto de un déficit de 335.200 turistas y 214.500 excursionistas. Esta diferencia se reflejó en la balanza comercial turística, que registró un déficit de US$364.600 millones, generado por un gasto de US$232.435 millones por parte de los visitantes extranjeros frente a US$597.029 millones desembolsados por los argentinos en el exterior.

Los datos consolidan la tendencia de meses previos, marcada por una disminución del turismo receptivo y un crecimiento sostenido del turismo emisivo, lo que continúa afectando el balance del movimiento internacional en el país.