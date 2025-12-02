Search
Datos oficiales

Fuerte temblor sacudió a la provincia de Mendoza: los datos del Inpres

El movimiento se registró a las 20.28 de este martes.

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza este martes por la noche, minutos antes de las 20.30. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5 grados en la escala de Richter y tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que explica la intensidad con la que fue percibido en distintos puntos de la provincia.

El epicentro se ubicó en la zona limítrofe entre Mendoza y San Juan, una región históricamente activa en materia sísmica. Aunque el sacudón sorprendió a vecinos y turistas, al cierre de esta nota no se habían reportado daños de consideración ni personas afectadas.

Noticia en desarrollo…

