Fuerte respaldo de Martín Aveiro a Axel Kicillof presidente en medio de la crisis política

El diputado nacional Martín Aveiro volvió de Buenos Aires con una agenda cargada y definiciones contundentes: “sería bueno para el país que Axel Kicillof fuera presidente”, afirmó en entrevista con Raúl Pedone para el medio Mendoza Today, posicionando al actual gobernador bonaerense como una de las figuras centrales del peronismo de cara al 2027. En paralelo, asumió la presidencia de la Comisión de Obras Públicas en el Congreso (un rol estratégico en medio del freno a la obra pública nacional) y redobló sus críticas al gobierno de Javier Milei.

En materia ambiental, Aveiro reiteró su histórica postura: defiende la minería, pero fuera de zonas sensibles como glaciares y áreas periglaciares. Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, expresó su malestar por un resultado que consideraba definido de antemano (una sesión extensa y desgastante donde, según describió, el final ya estaba escrito). Insistió en que el eje del debate debe ser el cuidado del agua, especialmente en regiones como el Valle de Uco, donde la matriz productiva depende directamente de ese recurso.

Sobre la realidad económica, el exintendente de Tunuyán trazó un diagnóstico preocupante: la caída del poder adquisitivo impacta de lleno en el turismo y la vitivinicultura, dos motores clave de Mendoza. Advirtió que hoy hay menos consumo, menos actividad y menor movimiento en sectores como la gastronomía, el alojamiento y las experiencias turísticas (desde cabalgatas hasta trekking), lo que repercute directamente en el empleo local. También señaló un cambio cultural en los hábitos de consumo (con mayor inclinación hacia el mundo fitness) que afecta al vino, especialmente en el segmento masivo.

En clave política, Aveiro planteó la necesidad de construir un proyecto nacional amplio dentro del peronismo, donde “no sobra nadie” y se prioricen los consensos por sobre las divisiones internas. En ese esquema, destacó a Axel Kicillof como un dirigente “medido, con gestión y capacidad de diálogo”, y sostuvo que su eventual candidatura podría ordenar al espacio. Además, remarcó la importancia de integrar las economías regionales en la agenda nacional (un reclamo histórico del interior productivo).

Finalmente, el legislador apuntó contra la paralización de la obra pública y el uso de recursos nacionales: denunció una fuerte caída en la inversión vial y cuestionó lo que definió como “superávit ficticio”, al tiempo que anticipó gestiones junto a intendentes de todo el país para reclamar por fondos específicos. Desde su nuevo rol en Diputados, aseguró que su objetivo será visibilizar estas problemáticas y defender el desarrollo de las provincias (en un contexto donde, según advirtió, la infraestructura sigue siendo clave para atraer inversiones).