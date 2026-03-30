Fuerte rechazo gremial por el cierre de Maternidad en el Hospital Saporiti

El cierre del servicio de Maternidad y Neonatología en el Hospital Saporiti desató una fuerte reacción de gremios de salud en Mendoza. La medida, oficializada por el Gobierno, generó preocupación por el impacto en la atención materno-infantil en Rivadavia y zonas aledañas.

La medida fue oficializada a través de la resolución 468/26, emitida el pasado 25 de marzo por el Ministerio de Salud de Mendoza, y plantea la clausura de un área considerada clave para la atención materno-infantil en la zona Este. Sin embargo, lejos de interpretarse como una mejora, distintas organizaciones denunciaron que se trata de un paso más en un proceso de vaciamiento sanitario.

Desde la conducción de ATE y la CTA Autónoma Mendoza, la postura fue contundente. La secretaria adjunta, Adriana Iranzo, cuestionó duramente la decisión y apuntó contra el director del nosocomio, Francisco Boato, quien había defendido la medida. “Cuando se cierra un servicio tan necesario en zonas alejadas, no se reorganiza la salud: se la está vaciando”, afirmó.

El planteo sindical no se limita a este caso puntual. En su análisis, la situación del Hospital Saporiti se inscribe dentro de una serie de decisiones que, según denuncian, responden a una lógica de ajuste estatal y centralización de servicios. Como antecedente, recordaron el cierre de laboratorios en distintos efectores sanitarios, concentrando la actividad en el Hospital Lencinas, y una medida similar aplicada hace un año y medio en el Hospital Ramón Carrillo.

Pero el eje del conflicto no es solo administrativo. Para los gremios, el problema es territorial y humano. La eliminación de estos servicios implica que mujeres embarazadas y recién nacidos deberán trasladarse mayores distancias para recibir atención. “En salud perinatal, llegar tarde puede costar una vida”, advirtió Iranzo, al describir los riesgos concretos que enfrentan las familias ante emergencias.

El cuestionamiento también apunta al concepto de centralización sanitaria. Según explicaron, concentrar la atención en grandes centros puede generar una sobrecarga y, al mismo tiempo, dejar desprotegidas a comunidades más alejadas. “Eso no es mejorar la calidad, es abandono sanitario y desigualdad territorial”, remarcaron.

En ese contexto, el cierre de Maternidad y Neonatología es interpretado como parte de un modelo más amplio que, aseguran, busca debilitar el sistema público. “Cuando el Estado se retira del territorio, abre la puerta a que la salud deje de ser un derecho y pase a ser un privilegio”, señalaron.

En Rivadavia, la preocupación crece entre trabajadores de la salud y vecinos que ven cómo un servicio esencial podría desaparecer, obligándolos a enfrentar mayores distancias y riesgos en momentos críticos.

