Fuerte operativo policial en Tupungato: casi 50 personas fueron detenidas

Durante la jornada del viernes, personal de la Jefatura de Policía de Tupungato ordenó la realización de un importante operativo de seguridad en la zona del Cordón del Plata, siendo así que se instalaron puestos fijos y se realizó patrullaje por distintos barrios para identificar personas.

Según informaron, cuatro procedimientos fueron relacionados con los estupefacientes, siendo que en el primero detuvieron a un masculino y secuestraron un camión. Y es que, al camionero le encontraron 12 cigarrillos de marihuana y diversos elementos de fraccionamiento.

Las otras tres intervenciones permitieron la detención de tres personas más: uno de ellos tenía un sobre con cogollos de marihuana, el segundo llevaba dos bolsitas con marihuana triturada y el último tenía un billete con cocaína.

Además de estas personas, la Policía logró detener y trasladar a 45 personas para averiguación de antecedentes, de los cuales 2 tenían medidas pendientes. A esto se sumaron 100 personas que fueron identificadas por equipo biométrico.

En toda esta situación participaron personal de la Unidad Especial de Patrullaje, Comisaría 20, Subcomisaría San José, Subcomisaría Cordón del Plata, Policía Rural, Cuerpos Especiales y Unidad Motorizada.