Fuerte denuncia de la oposición por los vuelcos de líquidos cloacales en Guaymallén

Un grupo de senadores y productores del PJ denuncian que el colapso de un colector afecta al cinturón verde de Los Corralitos, en Guaymallén. Critican la falta de respuestas del oficialismo ante la gravedad sanitaria y exigen que se declare la emergencia ambiental, sanitaria y agrícola en la zona.

Así lo expresaron Félix González y Cristina Gómez, junto al productor Martín Betancud, quienes presentaron un proyecto de ley, hoy en la Legislatura con la intención de que el Gobierno tome cartas en el asunto y resuelva, de una vez, el problema. El proyecto cuenta también con la firma del legislador Gerardo Vaquer, quien acompañó la iniciativa, aunque no pudo estar presente en la jornada.

Según informaron los impulsores, el Departamento General de Irrigación autorizó de manera “transitoria y excepcional” el vertido de líquidos cloacales en canales de riego que abastecen a más de 500 hectáreas del cordón verde, donde se producen alimentos de consumo directo.

El Departamento General de Irrigación implementó medidas para mitigar el impacto ambiental generado por el volcado de efluentes cloacales al sistema de riego en Guaymallén. La situación se debe al colapso de la colectora máxima Noreste, operada por AYSAM, que transporta líquidos cloacales de más de 600.000 habitantes. Irrigación colocó tapones en dos canales para desviar los efluentes hacia zonas con menor actividad agrícola y evitar su llegada al Canal Cacique Guaymallén. Además, se inyecta agua de pozos para diluir las aguas contaminadas y reducir los riesgos sanitarios y ambientales.

“Entendemos que se debe declarar la emergencia ambiental de toda la región, directamente. Hay un problema que es gravísimo, que es la contaminación que se está produciendo en el cinturón verde mendocino, y sin embargo esto se está tratando como un problema menor, donde el gobierno viene demostrando, junto con la empresa Aysam que no están aplicando todos los recursos que deberían aplicarse para poder resolver este problema”, dijo González.

Asimismo, el senador cuestionó el trato hacia los damnificados. “Están tratando a los productores y a los vecinos de la región como ciudadanos de segunda. Si ese problema lo hubieran tenido en Capital, estaríamos ante un estallido social directamente. Hay personas conviviendo con líquidos cloacales y además debe plantearse la situación de los regantes porque hay una parte del riego es abonado por ellos a Irrigación y lo único que falta es que todavía les quieran cobrar cuando están obligados a regar con líquidos cloacales”, indicó.

Por su parte, la senadora Cristina Gómez destacó el riesgo para el consumo y la vida cotidiana: “Yo soy de La Paz, el este mendocino alimenta de los productos que allí se plantan y se producen en esa zona, entonces también teníamos inquietud por la sanidad de esos productos, o sea, de sus plantaciones que hay en el sector”.

Y añadió sobre el estado de las calles: “Es realmente alarmante ver cómo en las acequias, en las veredas, hay líquidos cloacales, donde hay niños, donde hay señoras mayores”.

Martín Betancud, representó la voz de quienes trabajan la tierra, denunciando la falta de diálogo: “Los productores estamos siendo afectados porque los canales de riego y demás sufren el impacto del líquido cloacal. No nos han dado respuestas, nadie se acercó a decirnos, bueno, veamos cómo resolver este problema”.

“También está el problema vehicular porque todas las calles están cortadas. Tenemos un problema en el traslado porque trabajamos con mucha mercadería, es una época de cultivos de hojas y son producciones que irrigación tiene limitadas y no se puede hacer con residuos cloacales”, resaltó.