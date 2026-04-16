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Fuerte cruce en redes sociales por los efluentes cloacales en Los Corralitos

La senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, se metió en la discusión por el conflicto con líquidos cloacales en Guaymallén y apuntó al Gobierno provincial.

Un grupo de senadores del PJ presentó un proyecto de ley en la Legislatura para declarar la Emergencia Ambiental, Sanitaria y Agrícola en el distrito de Corralitos, en Guaymallén, a raíz del vertido de líquidos cloacales en canales de riego. La iniciativa reavivó la tensión política y derivó en un cruce público entre funcionarios y dirigentes en redes sociales.

El proyecto fue impulsado por los legisladores Félix González y Cristina Gómez, junto al productor agropecuario Martín Betancud, y cuenta además con la firma del senador Gerardo Vaquer. Según explicaron, la medida busca dar respuesta a una situación que consideran crítica para la producción agrícola y la salud de los vecinos.

De acuerdo con los impulsores, el Departamento General de Irrigación autorizó de manera “transitoria y excepcional” el vuelco de efluentes cloacales en canales que abastecen a más de 500 hectáreas del denominado cordón verde, una zona clave para la producción de alimentos de consumo directo.

En ese contexto, los legisladores cuestionaron con dureza al titular de Aysam, Humberto Mingorance, a quien acusaron de haber brindado información falsa respecto a las obras destinadas a resolver el problema. La denuncia política escaló rápidamente y encontró eco en el ámbito digital.

La controversia sumó un nuevo capítulo cuando el secretario de Gobierno de Guaymallén, Ignacio Conte, intervino en redes sociales con un mensaje irónico dirigido a González: “El peronista que llega más temprano a la información, Aysam dejó de hacerlo hace un año”, expresó.

La respuesta del senador no tardó en llegar, profundizando el intercambio. A su vez, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti también se sumó al debate, respaldando las críticas hacia la gestión del servicio de agua y saneamiento y cuestionando la falta de soluciones estructurales.

Mientras tanto, el proyecto de ley comenzará su recorrido legislativo en medio de un clima de creciente confrontación política, con reclamos por el impacto ambiental y productivo que genera la situación en una de las principales zonas agrícolas del Gran Mendoza.

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