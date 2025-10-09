Fuerte crítica del Financial Times al Gobierno de Milei: “Los argentinos pierden la paciencia”

El diario británico Financial Times publicó un nuevo artículo crítico sobre la gestión económica del presidente Javier Milei, en el que advierte que “los argentinos pierden la paciencia con la economía” tras casi dos años de ajuste fiscal y un creciente malestar social por los efectos del plan de austeridad y los escándalos de corrupción que golpean al Gobierno.

Críticas al rumbo económico y a la pérdida de poder adquisitivo

El informe, firmado por la periodista Ciara Nugent, señala que aunque Milei logró reducir la inflación, su política de austeridad y fortalecimiento del peso “ha estancado la actividad económica” y generado una recesión con salarios estancados y aumento del desempleo.

“Cuando Javier Milei asumió el cargo, advirtió a los argentinos que debían esperar dolor”, recuerda el artículol, según publica el medio Ámbito. “Dos años después, muchos siguen esperando que la medicina haga efecto”, añade la periodista, en una descripción que apunta al desgaste político del oficialismo.

Según el análisis, los aumentos salariales por debajo de la inflación, los recortes en subsidios a la energía y el transporte, y las tasas de crédito superiores al 60% provocaron una fuerte caída del consumo y afectaron la rentabilidad de las pymes.

“Las empresas están muy frustradas, todos han suspendido proyectos porque no pueden aceptar estas tarifas”, cita el Financial Times a un especialista financiero.

Corrupción y desilusión electoral

El medio británico también menciona que los problemas económicos se combinan con los casos de corrupción que alcanzan al entorno presidencial, en especial las denuncias contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

“Los potenciales votantes de Milei se quedaron en casa, dicen los encuestadores, desilusionados tanto por la lenta economía como por las acusaciones de corrupción contra la hermana del presidente, que ella ha negado”, describe el artículo.

El diario alude a causas recientes como el escándalo de $Libra, las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otras irregularidades que, según analistas, “erosionaron la confianza” en el oficialismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Impacto electoral y dudas sobre las reformas

El Financial Times advierte que un mal resultado electoral podría debilitar políticamente a Milei y dificultar la aprobación de sus reformas estructurales en el Congreso, donde el oficialismo cuenta con una minoría parlamentaria.

“El presidente ha recortado el déficit y estabilizado el peso, pero enfrenta una sociedad cansada del ajuste”, sintetiza el informe. También apunta que la decisión de mantener una moneda fuerte “ha frenado los precios de las importaciones, pero restado competitividad a las exportaciones y al turismo interno”.

Economistas consultados por el medio británico consideraron que el Gobierno debería liberar la cotización del peso para recuperar competitividad, aun a costa de un repunte inflacionario a corto plazo.

Una mirada internacional sobre el presente argentino

Este es el segundo artículo en tres días en el que el Financial Times cuestiona el rumbo de la economía argentina. En ambos textos, el diario enfatiza las tensiones sociales derivadas del ajuste y los riesgos políticos que enfrenta el Gobierno libertario a medida que se acercan los comicios legislativos.