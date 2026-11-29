Cuatro personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un centro asistencial luego de un choque ocurrido el sábado por la noche entre dos autos en Tupungato. Los conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos dieron resultado negativo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:57, en la intersección de calle La Gloria y callejón Piedras Blancas. En el accidente estuvieron involucrados un Fiat Palio, conducido por un hombre de 64 años que viajaba acompañado por una mujer de 62, y un Renault Sandero, al mando de una mujer de 39 años que circulaba junto a un hombre de 60.

De acuerdo con el reporte policial, el Palio se desplazaba de norte a sur, en dirección al centro de Tupungato, mientras que el Sandero circulaba en sentido contrario. Al llegar a la intersección, por motivos que son materia de investigación, se produjo el impacto.

Tras el aviso al 911, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el envío de efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los cuatro ocupantes de los vehículos presentaban lesiones de distinta consideración y fueron trasladados para recibir atención médica.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, por disposición de la Oficina Fiscal. En tanto, agentes de Tránsito Municipal realizaron los dosajes de alcohol a ambos conductores, que arrojaron resultados negativos.