Fuerte caída del crédito hipotecario: crece la preocupación por el acceso a la vivienda

El mercado inmobiliario argentino encendió una señal de alarma en abril: las operaciones realizadas con crédito hipotecario cayeron casi un 50% interanual y volvieron a poner en duda el acceso de la clase media a la vivienda propia.

Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante abril se firmaron apenas 609 escrituras con hipoteca, lo que representó una caída del 48,9% respecto del mismo mes de 2025. El dato refleja un fuerte freno en el financiamiento, pese al regreso de las líneas UVA y la reactivación que había mostrado el sector meses atrás.

En total, durante el cuarto mes del año se concretaron 5.472 compraventas de inmuebles en la Capital Federal, prácticamente el mismo nivel que un año atrás. Sin embargo, la participación de las operaciones financiadas cayó al 11,1% del total, cuando meses atrás rondaba el 15%.

Desde el sector inmobiliario advierten que el mercado sigue moviéndose, aunque sostenido principalmente por compradores con ahorros propios o capital previo, mientras que el crédito vuelve a quedar fuera del alcance de gran parte de la clase media.

La presidenta del Colegio de Escribanos porteño, Magdalena Tato, reconoció que “hubo la mitad de las operaciones que hace 12 meses” en materia hipotecaria y planteó la necesidad de generar nuevas herramientas de financiamiento privado para incentivar el acceso a la vivienda.

El fenómeno también genera preocupación por el impacto que podría tener en provincias como Mendoza, donde el regreso del crédito hipotecario había despertado expectativas tanto en desarrolladores inmobiliarios como en familias que buscaban acceder a una casa propia tras años de parálisis del financiamiento.

En paralelo, especialistas del sector vienen alertando por el aumento de la morosidad en los créditos UVA y por el deterioro del poder adquisitivo, factores que comienzan a afectar nuevamente la demanda hipotecaria.