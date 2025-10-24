Fuerte accidente: un camión desbarrancó de camino a Chile

Un fuerte accidente de tránsito se dio en la noche de este jueves en la Ruta 7 a la altura de Luján de Cuyo. Y es que, un camión desbarrancó en la curva reconocida como de Soberanía Nacional, la víctima, un hombre de 39 años, sufrió politraumatismos.

Según informaron las autoridades, se trató de un camión scania que estaba transportan cacao hacía Chile, pero que llegó a la curva y el conductor perdió el dominio del mismo. Ante esta situación, el vehículo terminó volcando y saliendo de la calzada.

En el lugar tuvo que trabajar personal de Gendarmería y del Servicio de Emergencias Coordinado para asistir al conductor, quien fue trasladado al hospital de Uspallata por tierra pues las condiciones climáticas no permitieron que fuera mediante helicóptero.

Desde las autoridades se destacó que había latas de cerveza en el habitáculo y que el conductor contaba con un fuerte olor a alcohol.