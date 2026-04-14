Search
Instagram Facebook Twitter
WhatsApp Image 2026-04-14 at 8.01.54 AM

Fuerte accidente en plena calle San Martín de Tunuyán: qué sucedió

Un fuerte accidente sacudió la mañana de este martes en una de las intersecciones más transitadas de Tunuyán.

Un violento accidente de tránsito se registró alrededor de las 6.30 en la intersección de San Martín y Moreno, en pleno centro de Tunuyán, frente a una sede del Banco Supervielle. El hecho involucró a una camioneta Chevrolet y un Peugeot 505, en circunstancias que aún no fueron determinadas.

Producto del impacto, las autoridades dispusieron el corte total de la circulación en la zona (una de las más transitadas del departamento), lo que provocó demoras y complicaciones en el tránsito durante las primeras horas del día.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes montaron un operativo para asistir a los involucrados y reorganizar la circulación (con presencia de móviles y tareas de prevención).

Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre personas heridas ni sobre la gravedad de los ocupantes de los vehículos (información que se mantiene bajo reserva mientras avanza el relevamiento).

Las causas del siniestro continúan bajo investigación y todavía no hay confirmación sobre cómo se produjo la colisión (ni sobre posibles responsabilidades en el hecho).

Foto de la portada: gentileza

ETIQUETAS:

TunuyánValle de Ucosiniestro vial

+ Noticias

Fuerte accidente en plena calle San Martín de Tunuyán: qué sucedió

Por: Redacción NDI

Eugenio Bustos

Robaron una bicicleta a plena luz del día en San Carlos

Por: Génesis Sandoval

inseguridad

Lo encontraron robando un galpón en Tunuyán en plena madrugada y quedó detenido

Por: Génesis Sandoval

REVISIÓN

Con mayor inflación y menor crecimiento, el FMI ajustó sus proyecciones para Argentina

Por: Redacción NDI

crecimiento

Tunuyán firmó un convenio con el Rotary Club para incentivar los intercambios y el trabajo conjunto

Por: Redacción NDI

Recolección de pruebas

D’Agostino entregó su teléfono a la Justicia: qué dice la defensa

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter