Fuerte accidente en plena calle San Martín de Tunuyán: qué sucedió

Un violento accidente de tránsito se registró alrededor de las 6.30 en la intersección de San Martín y Moreno, en pleno centro de Tunuyán, frente a una sede del Banco Supervielle. El hecho involucró a una camioneta Chevrolet y un Peugeot 505, en circunstancias que aún no fueron determinadas.

Producto del impacto, las autoridades dispusieron el corte total de la circulación en la zona (una de las más transitadas del departamento), lo que provocó demoras y complicaciones en el tránsito durante las primeras horas del día.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes montaron un operativo para asistir a los involucrados y reorganizar la circulación (con presencia de móviles y tareas de prevención).

Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre personas heridas ni sobre la gravedad de los ocupantes de los vehículos (información que se mantiene bajo reserva mientras avanza el relevamiento).

Las causas del siniestro continúan bajo investigación y todavía no hay confirmación sobre cómo se produjo la colisión (ni sobre posibles responsabilidades en el hecho).

Foto de la portada: gentileza