Fuente de Aguas Danzantes: nuevos horarios y repertorio

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció el inicio de la temporada primavera-verano de las Aguas Danzantes en la plaza Independencia. Desde este mes, vecinos, vecinas y turistas podrán disfrutar de los shows todas las noches, de 20.30 a 22, en el corazón de la Ciudad.

El emblemático espectáculo regresa con un repertorio musical totalmente renovado que abarca una gran variedad de estilos: jazz, rock nacional, pop argentino e internacional, música instrumental y mucho más. La fuente combina el movimiento del agua con luces y sonido, creando una experiencia artística única al aire libre.

De esta manera, las Aguas Danzantes vuelven a convertirse en un punto de encuentro ideal para disfrutar de las noches mendocinas, celebrar la identidad local y vivir el espíritu de la temporada estival.