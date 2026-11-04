Fuego cruzado en un municipio por un lote de 800 metros: el intendente y un funcionario quedaron en la mira y se anticipa una batalla judicial

En las últimas horas, un conflicto se desató en Malargüe, el cual involucra a su intendente, Celso Jaque, y a un funcionario de su gabinete. Se trata de una presunta cesión de tierras municipales en Malargüe, atribuida al intendente a favor de su director de turismo. La situación desató un fuerte cuestionamiento en el Concejo Deliberante. Luego de que la situación escalara, el supuesto beneficiario de la cesión salió a defenderse.

La controversia se originó por un terreno de 803,15 metros cuadrados que, según la documentación analizada por los concejales, habría sido entregado al director municipal de turismo, Daniel Von Zedtwitz, para construir una vivienda. El tamaño del predio, su ubicación y las condiciones en las que se habría concretado la cesión son los factores que están bajo el análisis de los ediles.

El planteo fue tratado el lunes en una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante, que resolvió constituirse en comisión para revisar los expedientes y analizar el procedimiento. La discusión tomó estado público y tuvo una respuesta directa de Daniel Von Zedtwitz, director municipal de Turismo, quien negó que el municipio le haya adjudicado el terreno.

Las dudas por la superficie y la ubicación del terreno

El planteo fue abordado el lunes durante una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante. A partir de la Solicitud Nº30.152/2026, impulsada por un grupo de concejales, el cuerpo resolvió constituirse en comisión para analizar los actos administrativos vinculados con la cesión de terrenos municipales y acceder a los expedientes correspondientes.

Entre los puntos que despertaron preocupación aparece la superficie del inmueble: 803,15 metros cuadrados. En este punto cabe resaltar que Malargüe habitualmente entrega terrenos de entre 100 y 210 metros cuadrados, debido a la disponibilidad limitada de lotes con servicios y posibilidades de escrituración. Es por esto que el predio quedó bajo la lupa, ya que su superficie equivale prácticamente a cuatro terrenos de los que suelen recibir otros vecinos.

Otro factor que está bajo análisis es la ubicación del terreno, ya que éste estaría en una zona prevista para servicios e industrias, donde no estaría habilitado el uso residencial.

Von Zedtwitz negó una adjudicación y anunció acciones legales

Tras los cuestionamientos públicos, Daniel Von Zedtwitz difundió un video en sus redes sociales en el que rechazó las versiones sobre una supuesta adjudicación municipal a su favor.

El director de Turismo aseguró que el inmueble está en posesión de Omar Carribale, a quien identificó como esposo de su madre y padre de crianza, desde hace aproximadamente 20 años. Según su relato, el 15 de marzo de 2010 Carribale le cedió de manera privada una parte del terreno, donde posteriormente construyó su vivienda.

En ese sentido, sostuvo que el trámite iniciado ante la Municipalidad no tuvo como finalidad obtener un lote, sino realizar una subdivisión administrativa para independizar los servicios básicos de la propiedad. “Desmiento de forma categórica y contundente dichas publicaciones por tratarse de una maniobra desinformativa, mal intencionada y totalmente ajena a la verdad“, expresó en su descargo.

Pese a su descargo, el funcionario no se mostró conforme y anticipó que iniciará acciones legales por presuntas calumnias, injurias y daños morales contra medios de comunicación y personas que, según manifestó, difundieron información falsa.