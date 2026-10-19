Fuego cruzado en el oficialismo: Calvente fulminó a Aysam por los desbordes cloacales en Guaymallén

Luego de los reiterados desbordes cloacales que se producen en distintos puntos de Guaymallén, el intendente Marcos Calvente publicó un comunicado en el que carga contra Aguas Mendocinas (Aysam) y denunció la falta de respuestas concretas del organismo que conduce Humberto Mingorance. En ese sentido, el jefe comunal exigió un plan de contingencia con personal y equipamiento disponible las 24 horas, además de obras para renovar los colectores y evitar nuevos colapsos.

El reclamo, difundido a través de las redes sociales, apunta a una problemática que, según describió el intendente, ya no se concentra en Los Corralitos: también alcanza a Dorrego, San José y Buena Nueva, donde se encuentra el colector Tirasso, uno de los puntos señalados por las dificultades que arrastra la infraestructura cloacal.

“Exigimos a Aysam la presentación de un plan de contingencia que garantice guardias, equipos y cuadrillas disponibles las 24 horas, con capacidad para intervenir de inmediato ante las urgencias en colectores, disminuir los daños estructurales que se provocan y resolver estos problemas con inmediatez“, reclamó Calvente.

Calvente junto al gobernador Alfredo Cornejo y Humberto Mingorance (Foto: Guaymallén).

El planteo vuelve a poner en primer plano las diferencias entre el municipio y la empresa estatal por el manejo de una crisis que afecta a distintos sectores de Guaymallén. También expone una tensión política entre dos dirigentes del radicalismo: el intendente y Mingorance, quien ocupa cargos públicos desde 2015, al inicio de las gestiones provinciales de ese signo político.

Los desbordes cloacales que “frenan inversiones”

En su repaso, Calvente enumeró intervenciones prolongadas y desbordes en colectores de Puente Hierro y de las calles La Purísima y Tirasso, además de problemas en el colector principal de calle 2 de Mayo. Según advirtió, algunas de estas situaciones obligaron a interrumpir arterias importantes durante períodos que se extendieron por meses.

El impacto, sostuvo, va más allá de los inconvenientes que generan los líquidos cloacales en la vía pública. “Esto perjudica la circulación, reduce la actividad comercial, desalienta inversiones privadas y condiciona el desarrollo económico de sectores enteros“, afirmó.

Uno de los ejemplos que mencionó es el de calle Tirasso, donde, según indicó, hay inversiones privadas que podrían generar decenas de puestos de trabajo, pero que no consiguen las habilitaciones debido a la situación del colector. “Este problema se replica en distintos puntos del departamento, donde las deficiencias de la infraestructura cloacal frenan inversiones y la generación de empleo“, planteó el intendente.

A esas consecuencias sumó los daños ambientales, el deterioro de las calles y las obras públicas, y las dificultades que enfrentan los vecinos para circular y desarrollar sus actividades cotidianas.

Calvente también señaló que los colectores que atraviesan Guaymallén reciben líquidos cloacales de otras zonas del área metropolitana, entre ellas Luján de Cuyo y Maipú. Por ese motivo, cuestionó que el departamento deba afrontar reiteradamente las consecuencias de una infraestructura que presta servicio a buena parte del Gran Mendoza. “No es razonable que Guaymallén deba afrontar de manera recurrente las consecuencias territoriales y económicas de una infraestructura que presta servicio a buena parte del Gran Mendoza, sin respuestas estructurales que permitan resolver definitivamente esta problemática“, sostuvo.

El vínculo entre las lluvias y los colapsos

El reclamo de Calvente retoma una explicación que el intendente ya había dado la semana pasada ante los medios de comunicación: la relación entre las precipitaciones y los episodios de colapso de las cañerías cloacales. “Ya está comprobado, hay una relación lineal: cada vez que llueve hay desbordes y roturas, es decir, colapsos, explosiones en los colectores“, aseguró.

Según explicó, el ingreso de agua de lluvia al sistema cloacal mediante conexiones domiciliarias de desagües pluviales sobrecarga las redes y favorece los desbordes. La ubicación de Guaymallén dentro de la cuenca metropolitana y el recorrido de los grandes colectores que trasladan los líquidos hacia la planta de tratamiento de Paramillos hacen que el departamento reciba el impacto de esa situación.

En ese contexto, el intendente insistió en la necesidad de establecer un protocolo formal de actuación ante las emergencias. La propuesta contempla una mesa interdisciplinaria con participación de Aysam y de organismos como Irrigación, Hidráulica y Ambiente, para determinar las responsabilidades de cada área y las acciones que deben ejecutarse ante una rotura. “No existe un protocolo. Un protocolo es un documento que diga cómo va a actuar Aysam, principalmente, ante la rotura en un determinado punto de los colectores que transitan en el departamento“, remarcó.

El objetivo es identificar de antemano los sectores con mayor riesgo de fallas, en función del estado y la antigüedad de las redes, y disponer de personal y equipamiento para intervenir ante la previsión de tormentas.

“Queremos tener la garantía de que haya cuadrillas, personal y equipamiento de Aysam dispuestos en esa zona, esperando una potencial rotura ante una tormenta que es pronosticada”, explicó.

El antecedente de Tirasso y la advertencia por El Niño

Calvente también advirtió sobre la necesidad de anticiparse a los episodios de lluvias intensas y frecuentes. “El fenómeno de El Niño ya está. No es una promesa, es una realidad“, afirmó al justificar la urgencia de contar con un mecanismo de respuesta previamente definido.

Como antecedente, recordó la rotura de un colector en calle Tirasso ocurrida el año pasado, que provocó una laguna de varios metros de longitud y profundidad y requirió trabajos para resolver la situación. Para el intendente, ese episodio evidencia que el problema no está limitado a Corralitos y que puede repetirse en otros sectores del departamento.

“Lo que queremos es que no nos sorprenda una rotura, una explosión de un colector en una determinada tormenta, sino que esperemos que en ese determinado punto se dé esa situación y que ya haya algo establecido de cómo responder“, sostuvo.

El municipio asegura que ya realizó reclamos por vías administrativas y que ofreció personal y equipamiento para colaborar con el plan de contingencia solicitado para la cuenca de los colectores que atraviesan Guaymallén y llegan hasta Lavalle.

Sin embargo, Calvente volvió a reclamar una respuesta inmediata de Aysam y la renovación de la infraestructura. “Es indispensable que Aysam dé una respuesta inmediata y avance en la renovación de los colectores para evitar nuevos desbordes y daños ambientales“, concluyó.