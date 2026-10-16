Frente a las lluvias, San Carlos pide a los vecinos que no obstruyan los desagües

Frente a las condiciones climáticas que afectan a Mendoza y el riesgo de anegamientos, la Municipalidad de San Carlos solicitó la colaboración de los vecinos para mantener limpios los cauces y desagües. La advertencia busca prevenir inconvenientes durante las lluvias y evitar que la acumulación de residuos provoque daños en viviendas y calles del departamento.

Desde el Municipio informaron que, en conjunto con Vialidad e Irrigación, se están realizando trabajos en calle El Campo, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos ante posibles contingencias climáticas.

Las tareas forman parte de las acciones preventivas que se desarrollan en el departamento, especialmente en sectores donde la obstrucción de los sistemas de drenaje puede generar complicaciones para los vecinos.

El pedido de San Carlos para evitar anegamientos

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad hizo especial hincapié en la necesidad de no arrojar basura, escombros ni otros elementos en acequias, cauces y desagües, ya que estas prácticas impiden la circulación normal del agua.

Cuando los sistemas de drenaje se encuentran obstruidos, el agua de lluvia puede acumularse y provocar anegamientos que afectan tanto a las viviendas como a la circulación por las calles.

Por este motivo, las autoridades remarcaron que mantener despejados estos espacios resulta fundamental para disminuir los riesgos durante las tormentas.

La limpieza de los cauces no depende únicamente de las intervenciones municipales, sino también de las conductas cotidianas de los vecinos, especialmente en lo relacionado con la disposición de residuos.

Trabajos preventivos y responsabilidad compartida

Desde la comuna destacaron que las tareas que se ejecutan junto a Vialidad e Irrigación buscan mejorar las condiciones de drenaje y prevenir complicaciones ante las lluvias.

Sin embargo, advirtieron que arrojar residuos o colocar elementos que bloqueen el paso del agua puede perjudicar a todo un sector del vecindario, incluso cuando la obstrucción se produce frente a una sola propiedad.

En ese sentido, insistieron en la importancia de mantener limpios los espacios destinados al escurrimiento y evitar cualquier intervención que dificulte su funcionamiento.

El pedido cobra especial relevancia en un contexto de inestabilidad climática, cuando las precipitaciones intensas pueden provocar una rápida acumulación de agua.

Finalmente, la Municipalidad de San Carlos apeló al compromiso de toda la comunidad para acompañar las tareas preventivas y contribuir a reducir los riesgos de inundaciones y anegamientos en el departamento.