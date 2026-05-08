Frente a 200 peleadores, Tupungato homenajeó a Diego Gerónimo y recordó el legado de Fabricio García

El secretario de Gobierno de Tupungato, Leonardo Luconi, visitó la filial local de Chaiu Do Kwan para entregar un reconocimiento al instructor Diego Gerónimo por la realización del Torneo de Escuelas organizado en memoria del maestro Fabricio García (al cumplirse un año de su fallecimiento). La actividad se desarrolló en el Salón de Jubilados, lugar donde entrenan decenas de jóvenes del departamento.

Durante el encuentro, el funcionario destacó el compromiso del profesor y el acompañamiento permanente de las familias en la formación deportiva y humana de niñas, niños y adolescentes. También puso en valor el torneo realizado en homenaje a García, figura muy reconocida dentro de las artes marciales mendocinas por su trayectoria y aporte al crecimiento de la disciplina.

La jornada incluyó exhibiciones de alumnos de distintos niveles, quienes mostraron técnicas y entrenamientos frente a familiares y autoridades. Desde la institución recordaron además el rol del profesor David Salazar (quien introdujo por primera vez el Chaiu Do Kwan en Tupungato) y cómo luego Fabricio García continuó fortaleciendo la escuela bajo valores como el respeto, la disciplina y el compañerismo.

Actualmente, la filial Tupungato es considerada una de las academias más importantes de Mendoza, con más de 200 peleadores y numerosos títulos obtenidos en competencias provinciales y nacionales. El crecimiento sostenido de la escuela la convirtió en un espacio de referencia para jóvenes deportistas del Valle de Uco.

Por su parte, Diego Gerónimo agradeció el reconocimiento y remarcó que el objetivo principal de la institución es formar personas además de competidores. “No enseñamos agresividad, sino control, respeto y defensa personal. Buscamos que los chicos crezcan como personas dentro de una sociedad más humilde y con valores”, expresó el instructor frente a los presentes.