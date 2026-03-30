Freno judicial a la reforma laboral: suspenden artículos clave por pedido de la CGT

El conflicto entre el Gobierno nacional y el movimiento obrero sumó un nuevo capítulo en los tribunales. En un fallo que sacudió el escenario político y sindical, la Justicia resolvió suspender de manera provisoria más de 80 artículos de la reforma laboral, tras una presentación realizada por la CGT.

La medida cautelar, firmada por el triunvirato de la central obrera —Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo—, logró frenar parcialmente la aplicación de la Ley de Modernización Laboral (27.802), sancionada el pasado 27 de febrero. El fallo representa, al menos por ahora, un límite a una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Desde el Juzgado Nacional del Trabajo, la decisión se fundamentó en la posible “afectación de derechos constitucionales” y en el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores. En ese sentido, el tribunal dispuso la suspensión de los artículos cuestionados hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.

El magistrado interviniente, juez laboral Raúl Ojeda, consideró que la medida reúne condiciones suficientes para su dictado, al señalar la existencia de una “verosimilitud del derecho calificada”. Según el análisis judicial, la aplicación inmediata de algunos puntos de la reforma podría generar una ruptura en derechos laborales adquiridos, especialmente en áreas sensibles.

Uno de los ejes centrales del planteo de la CGT fue la defensa de derechos vinculados a la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. En la resolución, la Justicia reconoció la legitimación activa de la central obrera para impugnar estos artículos, al considerar que representan intereses colectivos de los trabajadores.

La cautelar, sin embargo, tiene carácter provisorio. El propio fallo aclara que la definición de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley no corresponde a esta instancia, sino que deberá resolverse en un proceso más amplio, con mayor debate. “Se trata de una decisión prudente que busca preservar la paz social hasta la sentencia definitiva”, señala el texto.

Desde el sindicalismo, la reacción fue inmediata. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, calificó la resolución como un fallo “contundente” en defensa de los trabajadores. “Ya lo habíamos anticipado: íbamos a recurrir a la Justicia porque entendíamos que esta ley era inconstitucional y regresiva”, sostuvo.

El dirigente fue más allá y cuestionó duramente el contenido de la norma. Aseguró que la reforma tiene una “redacción maliciosa” y que atenta contra la Constitución Nacional. Además, recordó el historial reciente de conflictos con el Gobierno, incluyendo paros generales y movilizaciones convocadas por la central obrera.

En su crítica, Jerónimo también apuntó contra gobernadores y legisladores que acompañaron la sanción de la ley. Según denunció, varios de ellos habían prometido no avalar medidas que afectaran a los trabajadores, pero finalmente respaldaron el proyecto oficial.