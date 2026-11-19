La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga deberán volver a solicitar autorización al Gobierno nacional antes de aplicar aumentos en sus cuotas. La decisión representa un revés para la política de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei.

El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que habían eliminado las facultades estatales para controlar los precios de los planes de salud.

Con esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos que pretendan aplicar las empresas del sector.

Qué cambia para los afiliados a las prepagas

El fallo establece que las compañías de medicina privada ya no podrán modificar libremente el valor de sus cuotas sin someter los aumentos al control estatal.

Sin embargo, la resolución no significa que las cuotas quedarán congeladas ni que los incrementos estarán limitados a la inflación.

La Corte determinó que las actualizaciones deberán justificarse mediante variaciones en la estructura de costos y cálculos razonables de los riesgos que afrontan las prestadoras.

De esta manera, el Estado recupera una herramienta de supervisión sobre los precios de la medicina privada, aunque las empresas podrán continuar solicitando ajustes.

El aumento del 110% que originó el fallo

La decisión judicial surgió a partir de una demanda presentada por una afiliada de Swiss Medical, quien denunció que su cuota había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

La mujer cuestionó los incrementos y sostuvo que, bajo el régimen anterior, el ajuste previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

El expediente llegó a la Corte Suprema luego de que la empresa y el Estado nacional apelaran una sentencia de la Cámara Federal de La Plata.

Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron parcialmente aquella resolución y declararon inconstitucionales los artículos cuestionados. LA NACION+1

Un revés judicial para la desregulación de Milei

La Corte consideró que el Gobierno nacional no había demostrado las circunstancias excepcionales necesarias para modificar mediante un DNU el sistema de control de las cuotas.

Los magistrados señalaron que los argumentos relacionados con la crisis sanitaria y la necesidad de mejorar la competitividad no justificaban eliminar las facultades de supervisión estatal sin intervención del Congreso.

El pronunciamiento podría tener consecuencias sobre cerca de 500 causas similares pendientes de resolución, iniciadas por afiliados que cuestionaron los aumentos aplicados tras la desregulación.

No obstante, la sentencia no dispone devoluciones automáticas de dinero ni declara inconstitucional el resto del DNU 70/2023