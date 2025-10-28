Francos o Caputo: la decisión clave que prepara Milei para diciembre

El presidente Javier Milei atraviesa días de definiciones clave sobre la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el rol de su asesor Santiago Caputo, mientras ratificó su respaldo a su hermana y secretaria general, Karina Milei. La reconfiguración del Gabinete libertario será uno de los temas centrales de cara al 10 de diciembre.

Durante una reciente entrevista televisiva, la primera tras el triunfo electoral del domingo, el mandatario reivindicó la labor de su hermana y su hombre de mayor confianza, Santiago Caputo, negando las tensiones entre ambos. Sin embargo, evitó confirmar si Francos continuará en su cargo.

En su discurso post electoral, Milei destacó la figura del jefe de Gabinete a poco de iniciar su mensaje, gesto que fue leído como un respaldo político, aunque luego extendió sus felicitaciones al resto de los ministros, incluido el ex canciller Gerardo Werthein, quien había renunciado días antes de los comicios. Entonces, algunos sectores sostienen que Francos podría dar un paso al costado en una eventual reorganización ministerial.

Trascendieron rumores de una reestructuración profunda del Gabinete, especialmente tras la incorporación de Patricia Bullrich y Luis Petri al Congreso, en el marco de un eventual “relanzamiento de gestión”. Sin embargo, el contundente triunfo de La Libertad Avanza modificó los planes: el Presidente anunció que esperará al 10 de diciembre para definir los cambios.

La incógnita ahora pasa por saber si Santiago Caputo asumirá un cargo formal en el Ejecutivo. Varios funcionarios, según trascendió, le pidieron al mandatario que regularice su rol “para ordenar las internas libertarias”, por lo que la presión por definir su estructura de poder persiste.

La victoria electoral también impactó sobre otras áreas: la salida del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, podría reversarse, mientras que en Seguridad, todo indica que Alejandra Monteoliva, actual segunda de Patricia Bullrich, quedaría al frente de la cartera.

Por otra parte, la Casa Rosada analiza acuerdos con gobernadores dialoguistas para completar los espacios vacantes en el Gabinete y asegurar respaldo legislativo para las reformas estructurales que el Ejecutivo planea impulsar en el Congreso.