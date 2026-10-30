Franco Sosa y Romina Moreno llegan a Mendoza con un seminario de tango escenario

Mendoza recibirá a los reconocidos bailarines y maestros de tango Franco Sosa y Romina Moreno, quienes brindarán un seminario intensivo de tango escenario el próximo martes 3 de noviembre, a las 20.30, en el subsuelo del Espacio Cultural Julio Le Parc.

La propuesta está dirigida a bailarines y estudiantes interesados en profundizar sus conocimientos sobre esta modalidad del tango argentino. Durante el encuentro, los docentes abordarán herramientas técnicas, expresivas y coreográficas, con especial atención al desarrollo del estilo, la interpretación y las posibilidades de movimiento de cada participante.

Con más de 15 años de trayectoria artística y docente, Sosa y Moreno llegan a la provincia luego de obtener el primer puesto en la categoría Tango Escenario de la Tango To World Cup 2026, realizada en Estambul, Turquía. Además, en 2025 fueron finalistas del Mundial de Tango, consolidando su lugar en el circuito internacional de esta disciplina.

Cómo participar

El seminario requiere inscripción previa. Quienes deseen participar pueden reservar su lugar comunicándose al 261 374-8195 o a través de la cuenta de Instagram @franyromi.tango.