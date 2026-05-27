¿Franco deja el rosado? Alpine confirmó a Gucci como nuevo patrocinador principal

En las últimas horas se dio un hecho que causó mucha conmoción en el mundo Fórmula 1, y es que Alpine confirmó un acuerdo de patrocinio histórico con la casa de moda Gucci. Marca italiana que se transformará en el patrocinador principal desde 2027.

Alianza que hará varios cambios dentro del equipo en el que está el argentino Franco Colapinto, en primer lugar cambiará el nombre para ser Gucci Racing Alpine. Tratándose un hecho inédito, ya que es el primer equipo en la historia con una marca de lujo como principal sponsor.

En segundo lugar, habrá un cambio estético muy grande. El color rosa perteneciente a BWT dejaría de estar y aparecería una nueva combinación con los colores de Gucci, negro, dorado y la típica G. Aunque se buscaría mantener algo del azul que defiende Renault.

Por el momento no se han confirmado cifras oficiales, pero medios británicos aseguraron que sería un contrato por algunos años y que sería de 50 o 60 millones de dólares por temporada. Tratándose de un mínimo de tres años, lo que sería mayor a 150 millones de dólares en el básico.

“La Fórmula 1 evolucionó mucho más allá del deporte para convertirse en una plataforma de contenido premium que llega a más de 1.500 millones de personas, con un público cada vez más joven y femenino”, defendieron desde el grupo Kering, propietarios de la marca.