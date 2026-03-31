Franco Colapinto vuelve a casa para recorrer Buenos Aires en un monoplaza de Fórmula 1

Franco Colapinto va a protagonizar un evento histórico, y es que llegará a Buenos Aires para conducir un auto de Fórmula 1 por las calles de la capital. Evento que marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo tras 14 años.

Esto se vivirá el próximo 26 de abril, cuando la gente podrá ver al oriundo de Pilar recorrer las Avenidas del Libertado y Sarmiento en un monoplaza E20 de 2012 que utiliza un motor V8 y lleva los colores de la escudería Alpine.

Con este evento, Franco se va a convertir en el primer argentino que conduzca un vehículo de Fórmula 1 por las calles de la capital. Y es que, las ediciones del Gran Premio de Argentina, cuando se realizaba, siempre fueron en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial“, dijo Colapinto.

Este tipo de exhibición va a ser la segunda que Franco realice en el país, y es que la primera fue en el 2024 cuando era piloto de Fórmula 2. En aquel momento recorrió Buenos Aires con un auto clásico, siendo que días después se lo confirmó para la categoría principal.

El evento tendrá distintos sectores:

Uno abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta: Fan Zone, Grandstands y Hospitality

Fan Zone tendrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

El Hospitality ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes

También va a ser transmitido por ESPN y Disney+ Plan Premium.