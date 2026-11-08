Franco Colapinto va por la épica en Interlagos: a qué hora se corre el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 se disputará este domingo desde las 14 (hora argentina) en el circuito de Interlagos y podrá verse en vivo a través de Disney+. La carrera tendrá como protagonista al argentino Franco Colapinto, quien largará desde el decimoquinto puesto con su Alpine, luego de beneficiarse de una serie de sanciones aplicadas a otros pilotos.

El pilarense había terminado en el puesto 17 durante la clasificación, disputada bajo una intensa lluvia. Sin embargo, las penalizaciones a cinco competidores le permitieron avanzar dos posiciones en la grilla de partida.

P17 and P18 in Qualifying. pic.twitter.com/54ddKakGsC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2026

Entre los sancionados aparecen Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari), Sergio Pérez (Cadillac) y George Russell (Mercedes), quienes recibieron recargos por modificaciones en sus unidades de potencia.

La pole position quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), mientras que Kimi Antonelli (Mercedes) partirá desde el segundo lugar, beneficiado por la sanción a su compañero Russell.

La clasificación estuvo marcada por las complicadas condiciones climáticas, que provocaron una demora de casi una hora y media. Colapinto logró mejorar progresivamente sus tiempos, pero no consiguió superar el primer corte y quedó eliminado en la Q1.

De esta manera, el argentino buscará avanzar posiciones en una carrera que promete condiciones exigentes y en la que partirá desde la decimoquinta ubicación.

La grilla de largada del GP de Brasil