En un directo, el tupungatino habló de las experiencias vividas en el Dakar y confirmó su vuelta para la próxima semana.

Luego de coronarse subcampeón del Rally 2022 con su cuatriciclo, y en una emisión en directo este sábado desde Arabia Saudita, Francisco confirmó que el martes próximo arribará al país. La comunidad del departamento lo espera para el martes próximo en medio de una gran alegría por el título obtenido.

En una charla en vivo con el sitio deportivo Cross World TV, Francisco se comunicó desde medio oriente y expresó sus ganas de volver a Mendoza: “Quiero llegar para compartir con mi pueblo […] esto es un poco para ellos que siempre me apoyaron […] todos los días cuando pasaba frío y estaba solo me acordaba de toda esa gente”, relató emocionado.

Ante la posibilidad de volver a participar de la competencia más dura del mundo dijo que ‘hay grandes posibilidades de hacerlo’ pero que por el momento no piensa en ello: “Ahora quiero descansar y volver a Tupungato para ver a mi familia y mi gente a quienes extraño, me encantaría volver al Dakar, pero lo veré. Para ser mi primer Dakar no me puedo quejar”, dijo entre risas.

Ante la posibilidad de que la competencia vuelva a Sudamérica como en 2009, Francisco dijo que hay grandes posibilidades de que por varios años, el Dakar se realice en aquel rincón del mundo (medio oriente) ya que los alcances económicos son totalmente distintos. Dijo que uno de los posibles próximos lugares en que se puede correr, es Jordania.

Diario NDI también publicó: Robaron en Tupungato y ocultaron las cosas en un techo