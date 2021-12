El tupungatino está cada vez más cerca de participar en el Rally Dakar, la competencia más exigente del mundo.

La prueba más dura y exigente del rubro, se desarrollará entre el 2 y el 14 de enero en Arabia Saudita. Como parte de la preparación y logística, la delegación argentina a debió enviar los vehículo y equipos al lugar de la competencia. El cuatriciclo con el que competirá el vallenato, está incluido.

Parte de los equipos y los vehículos argentinos, serán enviadas mediante un avión de carga el cual despegará de un punto establecido por la empresa Waiver Logistics para trasladarlos hasta medio oriente. A fines de diciembre los equipos serán entregados en la localidad de Jeddah, según detalló el sitio Campeones.

El debutante en el Rally Dakar, oriundo de Tupungato; Francisco Moreno, dejó su cuatriciclo y elementos mecánicos en su cubículo para ser trasladados. Además, está el chaqueño Carlos Verza, en la divisional ‘malle moto’, Gastón Mattarucco es el responsable de equipo. Ha dejado el Quad con el que correrá el colombiano Nicolás Robledo bajo atención del GM Motorsport.

Otro grupo de argentinos saldrá directamente desde el Puerto de Marsella, Francia, hacia Jeddah en un barco de carga. Ellos son los que cuentan con asistencia de equipos con base en Europa. Se destacan el ‘Pato’ Juan Manuel Silva y el camión del Puma Energy Honda Racing, los UTVs del South Racing donde corren Fernando Álvarez Castellano, David Zille o Jeremías González Ferioli, entre otros. Lo propio sucede con las representaciones de motos en equipos oficiales o bien aquellos que alquilaron asistencias de XRaids, por ejemplo, que estarán despachando en estos días su material en Francia.

Sobre Francisco

Francisco Moreno tiene 25 años y será el primer valletano es estar presente (compitiendo) en la carrera más exigente del mundo. Él no viajará solo a Arabia Saudita, ya que será acompañado por su papá José y su mecánico Gabriel González, quien en palabras del tupungatino “ha sido mi mecánico de toda la vida, desde que empecé a correr. Más que mecánico es un amigo”.

“El objetivo principal es poder llegar a Jeddah el 14 de enero. Para se mi primer Dakar no pido mucho más. El resultado después viene solo […] me gustaría dejar muy bien representado a Tupungato en el mundo. Estoy agradecido con mi familia y con toda la gente que me da una mano. Son muchos los que están detrás de este sueño”, expresó el joven.

Diario NDI también publicó: Valle de Uco: 168 personas accedieron voluntariamente al testeos de VIH

Mirá nuestras Noticias en un Minuto