Participará del Rally Dakar con un equipo francés, será el primero de estas tierras en formar parte de la competencia más exigente del mundo.



Desde esta tierras han surgido y siguen apareciendo grandes personas dedicadas al deporte, en esta ocasión Francisco Moreno (25) forma parte del Drag´On de Francia, un equipo que competirá en unos meses más, del afamando Rally Dakar que tendrá su próxima edición en Arabia Saudita.



Es el único valletano que participará de esta competencia y para él es un sueño que está apoco de realizarse, según expresó a diario elsol: “Estoy muy contento de poder representar a mi provincia y a mi país en la carrera más exigente del mundo. Para eso me estoy preparando. Es un sueño que está a punto de cumplirse”.



Sabe que es una carrera complicada y por ello se prepara para los 8.000 kilómetros que unirá a Ha´il con Jeddah, no obstante el oriundo de las tierras de los vinos de altura; ya tiene un tercer puesto en el South American Rally Race en la categoría Quads1 a bordo de su Yamaha Raptor 700.



“El objetivo principal es poder llegar a Jeddah el 14 de enero. Para se mi primer Dakar no pido mucho más. El resultado después viene solo […] me gustaría dejar muy bien representado a Tupungato en el mundo. Estoy agradecido con mi familia y con toda la gente que me da una mano. Son muchos los que están detrás de este sueño”, expresó el joven.

Francisco no viajará solo a Arabia Saudita, ya que será acompañado por su papá José y su mecánico Gabriel González, quien en palabras del tupungatino “ha sido mi mecánico de toda la vida, desde que empecé a correr. Más que mecánico es un amigo”.

