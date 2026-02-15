Francisco Cerúndolo se consagró campeón del Argentina Open

Este domingo, luego de quedarse dos veces a las puertas de la gloria, Francisco Cerúndolo finalmente se consagró en el Argentina Open al imponerse por 6-4 y 6-2 al ítalo-argentino Luciano Darderi. El partido, al igual que todo el torneo, se llevó a cabo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En un inicio por demás parejo, al mayor de los hermanos Cerúndolo le bastó con un quiebre en el tercer game para quedarse con el primer set tras 54 minutos.

Ya en la segunda manga, el argentino impuso toda su jerarquía y dominó por completo a Darderi, que cedió su servicio tres veces para que el tenista local cierre con un parcial de 6-2. Cabe destacar que el flamante campeón no cedió ningún set en todo el torneo.

El punto que le dio a Francisco Cerúndolo el título en el Argentina Open.

La consagración representó un desahogo para Fran, que había quedado a un paso del título en sus dos finales previas en Buenos Aires: en 2021 cayó ante Diego Schwartzman y en 2025 fue superado por el brasileño João Fonseca. En su camino al campeonato, eliminó a Hugo Dellien en octavos, a Vit Kopriva en cuartos y a Tomás Etcheverry en semifinales, antes de cerrar el torneo con la victoria en la final.

Con este triunfo, el argentino sumó el cuarto trofeo ATP de su carrera, luego de sus consagraciones en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024.

Por otra parte, cabe destacar que Francisco Cerúndolo se convirtió en el onceavo tenista argentino en coronarse en Buenos Aires luego de Guillermo Villas, José Luis Clerc, Martín Jaite, Guillermo Pérez-Roldán, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Mónaco, David Nalbandián, Diego Schwartzman y Facundo Pérez Acosta.