Francia aseguró su lugar en el Mundial y ya son 29: el resto de los seleccionados clasificados

El Mundial 2026 se viene con todo: ya se venden entradas, se presentó la pelota y el 5 de diciembre es el sorteo. Y esta fecha FIFA trajo un nuevo clasificado, lo que lleva a un total de 29. Ahora, faltan 19 selecciones para completar el mapa de 48 clasificados.

Este jueves por la tarde, un gigante como Francia consiguió su boleto a Estados Unidos, México y Canadá. Fue gracias a una victoria abultada, imponiéndose por 4-0 ante Ucrania, para así cortarse solo en el Grupo D y adueñarse del primer puesto.

Los 29 clasificados por orden cronológico

Estados Unidos (Concacaf)- ANFITRIÓN Canadá (Concacaf)- ANFITRIÓN México (Concacaf)- ANFITRIÓN Japón (AFC) Nueva Zelanda (OFC) Irán (AFC) Argentina (Conmebol) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Qatar (AFC) Inglaterra (UEFA) Arabia Saudita (AFC) Costa de Marfil (CAF) Senegal (CAF) Francia (UEFA)

Los 19 boletos restantes se divididen en: 14 para UEFA, 3 de CONCACAF y dos del repechaje (que arranca en marzo), que ya tiene a Nueva Caledonia y Bolivia, a la espera de los seleccionados -2- de Norteamérica, África y Asía, que se definen antes de terminar el año.