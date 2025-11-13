Francia aseguró su lugar en el Mundial y ya son 29: el resto de los seleccionados clasificados

El Mundial 2026 se viene con todo: ya se venden entradas, se presentó la pelota y el 5 de diciembre es el sorteo. Y esta fecha FIFA trajo un nuevo clasificado, lo que lleva a un total de 29. Ahora, faltan 19 selecciones para completar el mapa de 48 clasificados.
Este jueves por la tarde, un gigante como Francia consiguió su boleto a Estados Unidos, México y Canadá. Fue gracias a una victoria abultada, imponiéndose por 4-0 ante Ucrania, para así cortarse solo en el Grupo D y adueñarse del primer puesto.
Los 29 clasificados por orden cronológico
- Estados Unidos (Concacaf)- ANFITRIÓN
- Canadá (Concacaf)- ANFITRIÓN
- México (Concacaf)- ANFITRIÓN
- Japón (AFC)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Irán (AFC)
- Argentina (Conmebol)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Brasil (Conmebol)
- Ecuador (Conmebol)
- Uruguay (Conmebol)
- Colombia (Conmebol)
- Paraguay (Conmebol)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Qatar (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
- Arabia Saudita (AFC)
- Costa de Marfil (CAF)
- Senegal (CAF)
- Francia (UEFA)
Los 19 boletos restantes se divididen en: 14 para UEFA, 3 de CONCACAF y dos del repechaje (que arranca en marzo), que ya tiene a Nueva Caledonia y Bolivia, a la espera de los seleccionados -2- de Norteamérica, África y Asía, que se definen antes de terminar el año.