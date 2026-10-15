Fracasó la sesión para debatir el decreto económico de Milei y la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados no pudo abrir este jueves la sesión especial convocada por bloques opositores para tratar una serie de iniciativas que generan diferencias con el Gobierno nacional. Tras cumplirse la media hora reglamentaria, solo 121 legisladores habían ocupado sus bancas, ocho menos de los necesarios para alcanzar el quórum e iniciar el debate.

Para reunir las voluntades necesarias, la oposición había incorporado al temario la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados con el alivio y la regularización de las deudas familiares. Sin embargo, las ausencias de ocho diputados de Provincias Unidas, tres legisladores tucumanos del bloque Independencia y el misionero Alberto Vancsik, de Argentina Federal, resultaron determinantes para frustrar la sesión. Desde el oficialismo celebraron el resultado y el presidente de la Cámara, Martín Menem, cuestionó a los sectores que impulsaron la convocatoria.

"Quorum":

Porque no hubo quórum en Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar pic.twitter.com/NrQmPANkSy — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 15, 2026

El principal objetivo de la oposición era avanzar con la derogación del DNU 70/23, el decreto de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei. La iniciativa había cobrado impulso tras un fallo de la Corte Suprema que rechazó un amparo contra el artículo que derogaba la Ley de Tierras, normativa que restringía la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros. No obstante, el alcance del decreto también generó dificultades para reunir apoyos, debido a las consecuencias que su derogación podría tener sobre distintos sectores económicos.

Entre sus principales disposiciones, el DNU 70/23 derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, además de liberalizar las tasas de interés bancarias y los precios de las cuotas de la medicina prepaga, y flexibilizar el mercado aerocomercial. La falta de quórum impidió que la Cámara debatiera tanto la derogación del decreto como las otras iniciativas incluidas en la convocatoria, en una nueva disputa parlamentaria entre el oficialismo y la oposición.