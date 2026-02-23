Search
Instagram Facebook Twitter
fate
SIN ACUERDO

Fracasó la conciliación del Gobierno con Fate y el sindicato, y habrá nueva audiencia: ¿cuándo?

Tras no haber podido llegar a un acuerdo, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva reunión. Desde el Gobierno aseguran que continuarán promoviendo instancias de negociación.

Luego del sonado cierre de Fate, este lunes se llevó a cabo una audiencia entre dicha empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cual fue convocada por la Secretaría de Trabajo en el marco de una conciliación obligatoria. Sin embargo, según informaron desde el Gobierno, la reunión concluyó sin acuerdo, por lo que habrá una nueva reunión.

En ese marco, a través de un comunicado oficial, la cartera que comanda Sandra Pettovello señaló que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

Fate cerró su planta y despidió a más de 900 empleados

Es por esto que la Secretaría de Trabajo dispuso una nueva convocatoria para el miércoles 4 de marzo a las 11:00, “a fin de continuar con las instancias de diálogo”, de acuerdo a lo consignado en el parte oficial.

Además, el Ministerio de Capital Humano indicó que “continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”.

EL COMUNICADO OFICIAL DEL GOBIERNO

ETIQUETAS:

Sandra PettovelloSecretaría de TrabajoFate

+ Noticias

¿lo imitarán otros?

El intendente radical que quiere ser un referente en seguridad: qué sumará a su municipio

Por: Redacción NDI

SIN ACUERDO

Fracasó la conciliación del Gobierno con Fate y el sindicato, y habrá nueva audiencia: ¿cuándo?

Por: Redacción NDI

Acuerdo político

Senado: quién es el nombre de La Libertad Avanza para la Auditoría General

Por: María Orozco

EN CACHEUTA

Operativo en Almafuerte: frustraron el plan de fuga de varios de los presos más peligrosos del penal

Por: Lucian Astudillo

Organismos de control

Mendoza abrió paritarias con APOC y presentó propuesta salarial para 2026: qué ocurrió

Por: María Orozco

Sedes mundialistas

México y el Mundial 2026: qué podría pasar con los partidos tras la escalada de violencia

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter