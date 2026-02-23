Fracasó la conciliación del Gobierno con Fate y el sindicato, y habrá nueva audiencia: ¿cuándo?

Luego del sonado cierre de Fate, este lunes se llevó a cabo una audiencia entre dicha empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cual fue convocada por la Secretaría de Trabajo en el marco de una conciliación obligatoria. Sin embargo, según informaron desde el Gobierno, la reunión concluyó sin acuerdo, por lo que habrá una nueva reunión.

En ese marco, a través de un comunicado oficial, la cartera que comanda Sandra Pettovello señaló que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

Es por esto que la Secretaría de Trabajo dispuso una nueva convocatoria para el miércoles 4 de marzo a las 11:00, “a fin de continuar con las instancias de diálogo”, de acuerdo a lo consignado en el parte oficial.

Además, el Ministerio de Capital Humano indicó que “continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”.

EL COMUNICADO OFICIAL DEL GOBIERNO