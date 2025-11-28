Fotos: una serpiente de más de un metro apareció dentro de un armario en una escuela mendocina

La rutina escolar en la escuela Julio Quintanilla, ubicada en el distrito El Resguardo de Las Heras, se vio interrumpida este jueves por un episodio inesperado: una serpiente de más de un metro de largo apareció escondida dentro de un armario del aula, provocando susto y desconcierto entre el personal docente.

Según relataron desde la institución, una maestra fue la primera en encontrarse con el animal cuando abrió uno de los muebles donde los alumnos guardan sus materiales. “La docente se asustó muchísimo, tenía la voz entrecortada. En el momento no sabíamos si era inofensiva”, contaron quienes presenciaron la situación. El ofidio estaba oculto entre carpetas y cajas, sin emitir ruido alguno.

De inmediato, las autoridades escolares se comunicaron con la Policía Rural, que llegó al establecimiento para realizar la captura. Los efectivos lograron retirarla sin incidentes y confirmaron que no se trataba de una especie venenosa, sino de un ejemplar que se alimenta principalmente de roedores. La hipótesis más firme es que el animal ingresó atraído por la presencia de ratas en las inmediaciones.

Una de las docentes presentes explicó que los especialistas les recomendaron desinfectar y revisar las instalaciones, dado que estas serpientes suelen aparecer en lugares donde encuentran alimentos disponibles. El animal fue trasladado y liberado posteriormente en una zona segura para su conservación.