Fotos: un impactante accidente en Tunuyán dejó un muerto y un herido grave

Un grave accidente en solitario sacudió la mañana de este domingo en Colonia Las Rosas, Tunuyán, donde un hombre de aproximadamente 30 años falleció tras un fuerte impacto contra un árbol. El hecho ocurrió cerca de las 10, sobre calle Tabanera, a unos 70 metros de calle Libertad.

Según la información oficial, el siniestro fue alertado a través de un llamado al 911 y, al llegar al lugar, personal policial constató que dos hombres circulaban en una moto Zanella 150 cc. cuando el conductor perdió el control del rodado (por causas que aún se investigan) y terminó colisionando contra un árbol de gran tamaño.

Ambas personas fueron asistidas por profesionales del SEC y trasladadas de urgencia al Hospital Scaravelli, donde se confirmó que uno de los ocupantes ingresó sin vida, mientras que el otro permanece internado con politraumatismos graves y en delicado estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a las víctimas ni determinar quién conducía la motocicleta (debido a la falta de documentación en el lugar).

En la escena trabajó personal de la Comisaría 65°, junto a Policía Científica, Policía Vial y Tránsito Municipal, quienes realizan las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho.