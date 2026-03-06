Foro de Inversiones: Ulpiano Suárez expuso sobre el modelo de gestión en la Ciudad

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó de una nueva edición del Foro de Inversiones y Negocios 2026, el principal espacio de networking de la provincia que se realiza tradicionalmente durante las actividades vendimiales y que organiza el Gobierno provincial junto al Consejo Empresario de Mendoza.

Ulpiano Suárez fue uno de los expositores de la jornada de cierre y participó del panel “Clima de Negocios e Innovación en la Gestión Municipal”. En ese espacio compartió escenario con Martín Clément, Fernando Vargas, Gala Díaz Langou y David Groisman.

Posteriormente se desarrolló una mesa de debate entre intendentes de distintos departamentos, de la que participaron Esteban Allasino, Marcos Calvente, Diego Costarelli y Raúl Rufeil.

Durante su exposición, el intendente de la Ciudad remarcó el trabajo conjunto que el municipio viene desarrollando con el sector privado para mejorar el clima de negocios en la capital provincial. “Estoy muy contento de compartir esta jornada, que marca un hito importante en nuestra forma de gestionar la Ciudad. Hace menos de un año comenzamos a analizar con el Consejo Empresario de Mendoza la posibilidad de diseñar iniciativas conjuntas para fortalecer el clima de negocios, a partir de una administración transparente, ágil y al servicio de la inversión productiva”, señaló.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que uno de los principales desafíos fue reducir trabas burocráticas que afectan a quienes emprenden o invierten. “No podemos ignorar que la burocracia no es un simple trámite, sino una barrera de entrada real que castiga al que emprende. Cada día de demora en una habilitación es capital inmovilizado; cada tasa arbitraria es una oportunidad perdida de generar empleo y cada trámite innecesario es un incentivo a la informalidad”, afirmó.

Ulpiano Suárez explicó además que, junto a CIPPEC, se definieron cinco pilares para fortalecer el clima de negocios desde la gestión municipal: el marco regulatorio, la calidad de los servicios, la eficiencia administrativa, la transparencia de datos y el fomento del talento. “Esta hoja de ruta conceptual se transformó luego en indicadores que nos permiten fijar metas y medir nuestro desempeño”, indicó.

Entre las medidas implementadas durante el último año, mencionó avances en previsibilidad normativa, digitalización de trámites, transparencia de información y eliminación de barreras fiscales. En ese marco, destacó que el municipio tomó la decisión de eliminar “el 100% de los tributos vinculados con la puesta en marcha de nuevas inversiones”.