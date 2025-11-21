Formosa volverá a usar barbijo por el brote de Covid: cómo está la situación en Mendoza

La escena sanitaria volvió a sacudirse esta semana cuando Formosa anunció el retorno al uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento social, tras detectar un rebrote de Covid que encendió alarmas nacionales. En contraste, Mendoza atraviesa un 2025 con niveles bajos de circulación viral, sosteniendo la tendencia descendente iniciada en 2024, aunque con un comportamiento epidemiológico que pone el foco en la población infantil.

Los datos oficiales muestran que durante 2024 la provincia redujo sus contagios un 61% respecto del año anterior, con una tasa de incidencia que cayó a 83,7 cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los 216,1 registrados en 2023. La mortalidad también acompañó la baja: 22 fallecimientos en 2024 frente a los 36 del año previo, lo que refleja una disminución sostenida.

No obstante, la letalidad presentó una leve suba, pasando de 0,8% a 1,3%. Especialistas explican este fenómeno por la mayor proporción de casos graves en ese período, lo que modificó la relación entre contagios y muertes. En paralelo, se consolidó un cambio que hoy preocupa: el virus afecta cada vez más a niños pequeños, especialmente a los menores de un año, un patrón que se afirma en los últimos reportes.

En 2025, hasta la Semana Epidemiológica 42, Mendoza registró 253 casos confirmados, con niveles semanales bajos pero con picos notorios en las semanas 35 y 41-42. La directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, subrayó que los casos locales “son aislados y se observan sobre todo en personas internadas”, destacando que no existe circulación comunitaria sostenida.

Este año se confirmaron dos muertes por Covid en Mendoza: un hombre de 52 años en junio y otro de 74 en septiembre. Aunque el número es bajo, ambos casos refuerzan la necesidad de sostener los esquemas de prevención en grupos de riesgo.

El análisis por edades marca un giro significativo: el grupo de 0 a 9 años concentra el 33,2% de los contagios y lidera la proporción de casos en 2025. Dentro de ese segmento, la situación resulta aún más elocuente: el 60,7% corresponde a bebés menores de un año, es decir, 51 de los 84 contagios registrados en esa franja. El segundo grupo más afectado son los niños de 5 a 9 años, con el 15,5% de los casos.

A esto se suma otro dato que preocupa a los equipos sanitarios: la caída sostenida en las coberturas de vacunación contra el Covid en Mendoza, un retroceso que impacta directamente en la protección de los menores, quienes dependen de la inmunización del entorno para reducir riesgos.

Si bien el panorama epidemiológico provincial se mantiene estable y con mortalidad muy baja, expertos advierten que la vigilancia no puede relajarse. El virus está mostrando una dinámica diferente, desplazándose hacia edades tempranas, lo que obliga a reforzar el control en centros de salud pediátricos y en la atención primaria. Autoridades remarcan que los registros de mortalidad aún son provisorios, pero coinciden en que la clave está en sostener la prevención para evitar un escenario como el que hoy vive Formosa.