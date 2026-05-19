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Se infla el Globo

Formó parte de la Generación Dorada de River y ahora jugará en Huracán de San Rafael

Leonel Vangioni fue confirmado como refuerzo del Globo sureño para disputar el Torneo Regional Federal Amateur.

El mercado de pases del fútbol mendocino sumó un nombre inesperado y de peso internacional. Leonel Vangioni, recordado por su exitoso paso por River Plate y por haber jugado en el fútbol europeo, se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Huracán de San Rafael.

La llegada del “Piri” sorprendió en San Rafael y rápidamente se transformó en uno de los grandes temas deportivos de la provincia. A los 39 años, el lateral izquierdo desembarca con una trayectoria difícil de igualar para la categoría y con el desafío de aportar experiencia y jerarquía a un plantel que buscará pelear por el ascenso.

El defensor viene de jugar en Riberas del Paraná, conjunto de Villa Constitución, aunque gran parte de su carrera estuvo ligada a clubes de primera línea tanto en Argentina como en el exterior.

En River fue protagonista de una de las etapas más exitosas de la institución bajo la conducción de Marcelo Gallardo, conquistando títulos internacionales como la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.

Huracán de San Rafael apuesta a todo con una incorporación que no solo aporta fútbol, sino también liderazgo y experiencia para un torneo que suele ser extremadamente competitivo.

La dirigencia del Globo sureño no se conformaría únicamente con la llegada de Vangioni. Según trascendió, harán intentos para sumar a Andrés Chávez, delantero con pasado en Boca Juniors y Banfield.

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