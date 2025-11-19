Forbes eligió a las mejores bodegas del mundo: cuáles del Valle de Uco quedaron en el top 50

La revista Forbes publicó su esperado listado de las 50 Mejores Bodegas del Mundo y Argentina volvió a tener un desempeño sobresaliente: 17 establecimientos fueron seleccionados, 15 de ellos mendocinos, un dato que confirma la potencia vitivinícola de la provincia. Pero dentro de este mapa de excelencia, una región volvió a brillar con luz propia: el Valle de Uco.

Según detalló la publicación, el ranking fue elaborado en conjunto con especialistas de Virgin Wines, los mismos que año tras año desarrollan la reconocida lista The World’s 50 Best Vineyards. El enfoque estuvo puesto en criterios como sostenibilidad, innovación, calidad enoturística y el valor del terroir.

Dentro del listado completo, tres bodegas del Valle de Uco lograron posicionarse entre las mejores del mundo, consolidando una tendencia ya instalada en los rankings internacionales:

Huarpe Riglos Family Wines (N°20) – Con su identidad marcada por los vinos de Gualtallary y su proyecto centrado en la altura.

– Con su identidad marcada por los vinos de Gualtallary y su proyecto centrado en la altura. Zuccardi Valle de Uco (N°30) – Un referente global que año tras año obtiene premios por su innovación y su arquitectura icónica.

– Un referente global que año tras año obtiene premios por su innovación y su arquitectura icónica. Bodegas Salentein (N°40) – Una pionera del turismo del vino en la región, con un modelo integral que combina arte, hospitalidad y excelencia enológica.

Estas bodegas no solo representan la identidad del Valle, sino también su proyección internacional. Son proyectos que han sabido posicionar al Valle de Uco como uno de los terroirs más codiciados del mundo, con alturas, suelos calcáreos y perfiles de vinos reconocidos en mercados globales.

En el top 10 del ranking, Mendoza colocó a cuatro gigantes: Trapiche (4°), Lagarde (5°), Terrazas de los Andes (7°) y Luigi Bosca (10°), reforzando el prestigio provincial. A ellas se suman establecimientos como Doña Paula, Bianchi, Trivento, Finca Sophenia, Susana Balbo, Alta Vista, Finca Decero y DiamAndes, que completan la presencia mendocina en la lista.

Sophie Lord, directora de compras de Virgin Wines, destacó el rol argentino en este reconocimiento: “La reputación internacional del país y la calidad de sus propuestas reflejan un profundo compromiso con la sostenibilidad, la innovación y su rica herencia vitivinícola”, remarcó.

Forbes también subrayó la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social, dos conceptos que hoy marcan la tendencia global en la industria. Las bodegas seleccionadas —incluidas las del Valle de Uco— mostraron avances en prácticas ambientales, métodos innovadores y una gestión responsable que hoy se considera clave para competir en los mercados internacionales.