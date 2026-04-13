FOPEA llega a Mendoza con una capacitación sobre periodismo e Inteligencia Artificial

En el marco de sus iniciativas de formación y actualización profesional, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) desembarcará en Mendoza durante el mes de abril con una propuesta centrada en los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para el ejercicio del periodismo.

La actividad forma parte de una agenda más amplia que incluye capacitaciones en distintas provincias y eventos especiales, como el que se realizará en Buenos Aires por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, además de los preparativos para el 15° Congreso de Periodismo Multiplataforma en Córdoba.

El encuentro en Mendoza se desarrollará bajo el formato RedLab 2026, un programa impulsado con el apoyo de Google News Initiative, que busca acercar herramientas innovadoras a periodistas de todo el país. En esta ocasión, la capacitación tendrá como eje el uso estratégico de la inteligencia artificial para potenciar el periodismo de profundidad, en un contexto donde la transformación digital redefine las rutinas de trabajo en las redacciones.

La jornada contará con la participación de Jorge Liotti, periodista de La Nación, y Lucila Pellettieri, representante de Google News Initiative, quienes estarán a cargo de una clase magistral orientada a brindar herramientas prácticas y aplicables. El objetivo es que los asistentes puedan incorporar nuevas metodologías y recursos tecnológicos que fortalezcan la calidad de sus producciones periodísticas.

El evento se llevará a cabo el lunes 27 de abril, de 15:30 a 19:00, en el Cilindro Central del CICUNC, ubicado en el Centro Universitario de la UNCuyo. La actividad es abierta y gratuita, aunque requiere inscripción previa, y se entregarán certificados de participación. Desde la organización recomendaron a los asistentes concurrir con sus computadoras personales para aprovechar al máximo el carácter práctico del taller.

Con esta iniciativa, FOPEA reafirma su compromiso con la capacitación continua de periodistas en todo el país, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para enriquecer el ejercicio profesional y fortalecer el periodismo de calidad en la era digital.