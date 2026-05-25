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Cornejo en el toque de diana
Acto oficial

Folclore, tortas fritas y homenaje a Enanitos Verdes: así fue el tradicional Toque de Diana por el 25 de Mayo

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto, que como todos los años se llevó a cabo en la residencia oficial, en Luján de Cuyo.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este lunes el tradicional Toque de Diana de Gloria para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Como todos los años, el actotuvo lugar en la residencia oficial de La Puntilla. Uno de los momentos sobresalientes de la ceremonia fue el homenaje a la banda Enanitos Verdes, a pocas semanas de la muerte de su guitarrista, Felipe Staiti.

La actividad se desarrolló durante la mañana en la residencia ubicada sobre calle Francia, en Luján de Cuyo, donde funcionarios provinciales, intendentes, legisladores y vecinos participaron del inicio oficial de los festejos.

En una jornada marcada por el buen tiempo y el clima festivo, la Banda de Música de la Policía de Mendoza interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha de San Lorenzo, además de cuecas mendocinas acompañadas por bailarines tradicionales.

Foto: @diegocostarelli.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la interpretación de clásicos de Enanitos Verdes por parte de los músicos policiales, en homenaje a la histórica banda mendocina que logró trascender generaciones y fronteras. Cabe destacar que el pasado 13 de abril falleció Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador del emblemático grupo de rock.

El tradicional desayuno con chocolate caliente y tortas fritas también formó parte de la celebración, que cada año abre el calendario de actividades oficiales por el 25 de Mayo en toda la provincia.

Foto: @diegocostarelli.

Entre los presentes estuvieron el ministro de Gobierno, Natalio Mema; la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar; el ministro de Salud, Rodolfo Montero; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; y los intendentes Esteban Allasino, Marcos Calvente y Diego Costarelli, entre otros dirigentes provinciales y municipales.

Durante la ceremonia también se realizaron los tradicionales honores protocolares y marchas patrias, en el marco de una jornada que volvió a reunir tradición, música y símbolos mendocinos en el comienzo de los festejos por la Revolución de Mayo.

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