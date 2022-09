La comuna confirmó su intervención para bajar el costo de la entrada para ver a FMK que cerrará los festejos estudiantiles.

Esta mediamañana, el intendente Martín Aveiro, anunció que el precio de la entrada para ver al trapero será de 700 pesos. Si bien el coste para el resto de la provincia no es demasiado elevado, esta acción permitirá a jóvenes de Tunuyán y Valle Uco acceder de manera más fácil y barata a una localidad.

Esta venta de entradas para FMK, se hará de manera exclusiva por la ventanilla del Auditorio Jorge Silvano a partir de la semana próxima, según confirmaron desde la comuna.

Enzo Sauthier (FMK) dará cierre a las actividades estudiantiles de Tunuyán con un show que se realizará el domingo 2 de octubre desde las 15 h.

Recientemente el trapero fue nominado junto a otros artistas (L-Gante, Ángela Torres y Rusherking) a los Premios Latin Plug, además de trabajo yNOTcolaboraciones Big One y una canción con el popular youtuber español, Ibai Llanos.

Enzo Sauthier nació en Necochea, provincia de Buenos Aires. A los 9 años comenzó a escribir poesía y en 2010 participó en un certamen literario a nivel nacional llamado “Leopoldo Lugones”, que le abrió paso como compositor de la mano del freestyle.

El 29 de enero de 2018 lanza su primer sencillo «Se Me Da» que, aunque es muy bueno, no logra grandes repercusiones. Poco tiempo después conoce a Big One, quien sería su productor musical.

Leé también: Club de Tunuyán necesita ayuda para seguir adelante