El trapero oriundo de Buenos Aires es el elegido para hacer vibrar el anfiteatro de Tunuyán en Semana Estudiantil 2022.

Hace algunas horas se conoció que FMK será el artista estelar este 2022. La Municipalidad aún no ha confirmado oficialmente esta participación, aunque hace algunas jornadas prometían traer a una estrella reconocida, para que los adolescentes vivieran una estudiantina inolvidable.

Por el momento no se conoce la fecha en que se realizará el show, aunque en la presentación de Semana Estudiantil dejaron trascender que estaban «insistiendo» para que sea al comienzo, el 23 de septiembre o ese fin de semana. ¿Lo lograrán? Seguramente en las próximas horas se revelarán los detalles del show, que posiblemente cuente con precios diferenciados para tunuyaninos.

Redes FMK

Enzo Sauthier nació en Necochea, provincia de Buenos Aires. A los 9 años comenzó a escribir poesía y en 2010 participó en un certamen literario a nivel nacional llamado “Leopoldo Lugones”, que le abrió paso como compositor de la mano del freestyle.

El 29 de enero de 2018 lanza su primer sencillo «Se Me Da» que, aunque es muy bueno, no logra grandes repercusiones. Poco tiempo después conoce a Big One, quien sería su productor musical.

En el 2021 el broche de oro fue Rusherking pasó por Tunuyán y sorprendió al público con un show de alta calidad y una voz claramente única. Su talento se mezcló en el escenario con algunas confesiones y agradecimientos.