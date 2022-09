Desde la comuna anunciaron el día en que el joven trapero (FMK) cerrará las actividades estudiantiles en el departamento.

Días atrás, Diario NDI había anticipado una noticia que era casi un hecho. Hoy, desde los pasillos de la comuna, confirmaron que el músico (Enzo Sauthier) dará cierre a las actividades estudiantiles de Tunuyán con un show que se realizará el domingo 2 de octubre desde las 15 h.

“Desde el 23 de septiembre al 9 de octubre los estudiantes disfrutarán a pleno la mejor semana estudiantil del país. Para el cierre, la Municipalidad de Tunuyán traerá a uno de los artistas del momento: FMK”, confirmó en sus redes la comuna.

Recientemente el trapero fue nominado junto a otros artistas (L-Gante, Ángela Torres y Rusherking) a los Premios Latin Plug, además de trabajo y colaboraciones Big One y una canción con el popular youtuber español, Ibai Llanos.

Enzo Sauthier nació en Necochea, provincia de Buenos Aires. A los 9 años comenzó a escribir poesía y en 2010 participó en un certamen literario a nivel nacional llamado “Leopoldo Lugones”, que le abrió paso como compositor de la mano del freestyle.

El 29 de enero de 2018 lanza su primer sencillo «Se Me Da» que, aunque es muy bueno, no logra grandes repercusiones. Poco tiempo después conoce a Big One, quien sería su productor musical.

